ФИФА дисквалифицировала Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку без ее согласия

Дисциплинарный комитет ФИФА запретил бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу заниматься любой деятельностью, связанной с футболом на национальном и международном уровнях, сроком на три года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин в августе 2023 года. [...] ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения», — говорится в заявлении.

Читать еще Лучшие футболистки мира объявили бойкот из-за поцелуя Главу футбольной федерации Испании обвиняют в домогательствах после победы на чемпионате мира

В конце августа женская футбольная сборная Испании впервые в истории выиграла Чемпионат мира. Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Позже она заявила, что не давала своего согласия на поцелуй. Прокуратура Мадрида возбудила уголовное дело о сексуализированном насилии. Сам Рубиалес сначала отказался покидать свою должность, но затем все-таки подал в отставку. В сентябре суд запретил ему приближаться к Эрмосо ближе, чем на 200 метров.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.