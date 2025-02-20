Доллар упал ниже 90 рублей

Российский Центробанк установил курс доллара и евро на 21 февраля. Стоимость одного доллара опустилась ниже 90 рублей впервые с сентября прошлого года, а стоимость евро оказалась ниже 93 рублей впервые с августа 2024 года, передает РБК.
Отмечается, что 5 сентября прошлого года курс доллара составил 88,9 рубля, а 5 августа курс евро составил 92,8 рубля. Накануне доллар опустился до значения 90,4 рубля, а евро — 94 рубля.
При этом на международном рынке Forex курс доллара опустился ниже 90 рублей еще 19 февраля. В этот день минимальная стоимость этой валюты за время торгов составила 88,7 рубля. 20 февраля максимальная стоимость доллара составила 89,6 рубля.
Центробанк начал самостоятельно устанавливать курсы валют с июня этого года после того, как были введены санкции против Мосбиржи.
При этом в ноябре этого года курсы евро и доллара приблизились к рекордным значениям марта 2022 года. Так, 22 ноября доллар на рынке Forex превысил отметку в 103 рубля, а евро — отметку в 108 рублей. Спустя пять дней на том же рынке доллар стоил уже более 110 рублей, а евро — более 115 рублей. В то же время в Центробанке тогда установили курсы доллара и евро в 105 и 110 рублей соответственно.
Как отмечает РБК, в «Альфа-Инвестициях» считают, что нынешнее укрепление рубля по отношению к другим валютам происходит из-за «снижения геополитической напряженности» после того, как делегации России и США встретились в Саудовской Аравии и провели переговоры по вопросу урегулирования военного конфликта в Украине.
Среди других причин эксперты назвали приближение выплаты налогов экспортерами и вступление с 27 февраля санкций США против российского нефтегазового сектора. В то же время, по их мнению, в марте на рубль начнут оказывать давление санкции Евросоюза, что может привести к его очередному ослаблению.