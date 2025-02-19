Девочка с инвалидностью получила тяжелые ожоги в больнице

В Калининграде десятилетняя девочка с инвалидностью получила тяжелые ожоги, упав с кровати на батарею отопления в детской больнице и пролежав так всю ночь. Следственный комитет сообщил, что возбудил уголовное дело по факту халатности врачей.

Отец ребенка рассказал калининградскому изданию «Клопс», что дочь живет в одном из областных пансионатов, поскольку нуждается в постоянной медицинской помощи.

Девочка находилась на стационарном лечении в паллиативном отделении детской областной больницы. Ночью на 15 февраля она получила ожоги тела и лица третьей степени, «предположительно от батареи отопления», а вскоре после ребенка увезли в другое лечебное учреждение, где медики смогли оказать помощь, сообщили следователи.

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Пострадавшая девочка страдает тяжелой инвалидностью, рассказал «Клопс». Упав ночью на горячую батарею, она просто не могла подняться, сообщили источники издания в экстренных службах региона.

После того, как пациентку нашли утром пролежавшей несколько часов у горячей батареи, ее срочно перевели в ожоговое отделение центральной городской клинической больницы, узнали журналисты.

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Состояние девочки оценивается как крайне тяжелое, сказали «Клопсу» врачи. О несчастном случае с ребенком стало известно от медиков центральной клинической больницы, куда девочку привезли с тяжелыми ожогами. Прокуратура внесла представление руководству областного минздрава за то, что персонал детской больницы сам не уведомил правоохранительные органы о происшествии.

Областной миндрав заявил, что временно отстранил главного врача детской областной больницы от работы. Отдел СК по Центральному району Калининграда возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц детской областной больницы (часть 1 статьи 293 УК). Максимальное наказание по этой статье — до 120 тысяч рублей штрафа и арест на три месяца.