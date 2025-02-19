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Криминал

ЦБ: банки занижают число мошенничеств

13:47 19.02.2025

Эльвира Набиуллина раскритиковала российские банки за искажение статистики по мошенничеству, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой слова председателя ЦБ на форуме «Кибербезопасность в финансах». Банки не отправляют в базу данных Центробанка информацию обо всех мошеннических операциях.

Набиуллина рассказала, что некоторые банки не отправляли данные пострадавших клиентов, потому что считали, что «человек, пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел». Центробанк уточнил юридическое определение мошеннических действий — теперь это операции без добровольного согласия, раньше ими считались просто операции без согласия.

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Также председатель ЦБ заявила и о применении надзорных мер в адрес нарушителей: «Некоторые банки пришлось наказать». Подробнее о мерах Набиуллина не рассказала, неизвестен также список нарушителей, количество скрытых ими случаев мошенничества и объем похищенных во время этих операций средств. При этом 85% банков, по информации ЦБ, передают такую информацию «более точно».

«Коммерсантъ» отмечает, что за прошлый год мошенники похитили со счетов россиян рекордные 27,5 миллиардов рублей. Самые высокие темпы роста мошеннических операций — в каналах дистанционного банковского обслуживания и в системе быстрых платежей.

С 2025 года крупные банки обязаны в течение часа размешать информацию о реквизитах мошенников в специальной базе ЦБ — по задумке регулятора, это поможет блокировать все денежные переводы на счета злоумышленников, сообщает РБК. Однако качество работы механизма возврата похищенных средств «остается на низком уровне» — жертвам мошенников на данный момент удается вернуть деньги в менее, чем 10% случаев.

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13 февраля Владимир Путин подписал новый закон по борьбе с мошенниками — теперь при выдаче кредитов банки и другие финансовые организации будут обязаны соблюдать период «охлаждения» перед выдачей денег клиенту. Для сумм от 50 тысяч рублей период «охлаждения» составит минимум четыре часа, для сумм от 200 тысяч рублей — минимум два дня. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

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