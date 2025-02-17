От мирового времени придется отнять одну секунду из-за ускорения вращения Земли

Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко заявил в интервью РИА «Новости», что к 2029 году ученым придется вычесть из мирового времени одну секунду из-за ускорения вращения планеты.

«Земля то замедляется, то ускоряется, сейчас режим ускорения. Почему так происходит, это вопрос к геофизикам. Одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды. Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причем это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьезного катаклизма», — рассказал Донченко.

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По его словам, у ученых не должно возникнуть технических проблем с тем, чтобы вычесть одну секунду.

Как пишет РИА «Новости», ранее об этом сообщал и главный научный сотрудник того же института Виталий Пальчиков. Он предсказывал, что отнять одну секунду нужно будет уже в 2028 году. По его мнению, скорость вращения Земли могла увеличиться из-за изменений момента инерции ядра. Пальчиков также добавил, что это не первый подобный случай. Так, с 1970-х годов ученым пришлось прибавить дополнительные 37 секунд к мировому времени из-за замедления вращения Земли.

В марте прошлого года сообщалось, что Земля напротив замедляет свое вращение из-за таяния ледников. Тогда исследователи пришли к такому выводу, изучив изменения гравитационного поля Земли с 1976 года.

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Ранее также стало известно об изменении направления вращения внутреннего ядра Земли и изменениях в его форме. По данным ученых, внутреннее ядро замедлилось в 2010-х годах, а сейчас оно вращается в направлении, обратном направлению вращения Земли.