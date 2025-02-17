EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

От мирового времени придется отнять одну секунду из-за ускорения вращения Земли

21:17 17.02.2025

Гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко заявил в интервью РИА «Новости», что к 2029 году ученым придется вычесть из мирового времени одну секунду из-за ускорения вращения планеты.

«Земля то замедляется, то ускоряется, сейчас режим ускорения. Почему так происходит, это вопрос к геофизикам. Одной из возможных причин может быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды. Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причем это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и вряд ли является предвестником серьезного катаклизма», — рассказал Донченко. 

Почему партия войны боится переговоров
Почему партия войны боится переговоров
И как у них слепая вера в «верховного» уживается с ожиданием предательства
Политика5 минут чтения

По его словам, у ученых не должно возникнуть технических проблем с тем, чтобы вычесть одну секунду.

Как пишет РИА «Новости», ранее об этом сообщал и главный научный сотрудник того же института Виталий Пальчиков. Он предсказывал, что отнять одну секунду нужно будет уже в 2028 году. По его мнению, скорость вращения Земли могла увеличиться из-за изменений момента инерции ядра. Пальчиков также добавил, что это не первый подобный случай. Так, с 1970-х годов ученым пришлось прибавить дополнительные 37 секунд к мировому времени из-за замедления вращения Земли.

В марте прошлого года сообщалось, что Земля напротив замедляет свое вращение из-за таяния ледников. Тогда исследователи пришли к такому выводу, изучив изменения гравитационного поля Земли с 1976 года.

Я работала в реабилитационном центре, где пытали людей
Я работала в реабилитационном центре, где пытали людей
Я не смогла с этим мириться. Теперь я получаю угрозы, и мне не выплатили зарплату за несколько месяцев
Общество17 минут чтения

Ранее также стало известно об изменении направления вращения внутреннего ядра Земли и изменениях в его форме. По данным ученых, внутреннее ядро замедлилось в 2010-х годах, а сейчас оно вращается в направлении, обратном направлению вращения Земли.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования