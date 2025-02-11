Ученые узнали об изменении формы внутреннего ядра Земли

Американские и китайские ученые, которые ранее выяснили, что внутреннее ядро Земли изменило направление вращения, выявили изменения в его форме. Об этом сообщает CNN.
Внутреннее ядро — это горячий и твердый шар из металла диаметром около 1221 километра и с температурой более пяти тысяч градусов, окруженный жидким внешним ядром. Десятилетиями ученые подозревали, что твердое внутреннее ядро деформировалось со временем по мере вращения. Теперь исследователи обнаружили первые свидетельства изменений, произошедших за последние 20 лет в форме внутреннего ядра. Признаки деформации ядра проявились в волнах от землетрясений.
В своей работе ученые использовали те же данные, которые позволили им определить, что примерно с 2010 года вращение внутреннего ядра замедлилось, а сейчас оно вращается в обратном направлении относительно остальной части планеты. Новое исследование основано на этом открытии и данных о землетрясениях, собранных с 1991 по 2023 годы.
Изменения формы ядра могут дать ключ к разгадке сил, действующих глубоко внутри Земли, которые питают магнитосферу — невидимые линии магнитной энергии, защищающие планету от солнечной погоды и смертоносной радиации, утверждают ученые.
Авторы исследования отметили, что прямое наблюдение за внутренним ядром невозможно, однако ученые изучают его, анализируя изменения размера и формы сейсмических волн при прохождении через ядро. Так, землетрясения генерируют два типа волн: первичные и сдвиговые волны. Изменения амплитуды одного из типов проникающих в ядро первичных волн намекают на деформации на минимальной глубине внутреннего ядра. На границе, где твердое внутреннее ядро встречается с жидкостью внешнего ядра, поверхность сферы может быть более податливой, чем на более глубоких уровнях.
Хотя только в одном месте внутреннего ядра были обнаружены признаки деформации в период с 2004 по 2008 год, возможно, есть и другие, которые еще предстоит обнаружить, добавили исследователи.