Ученые узнали об изменении формы внутреннего ядра Земли

Американские и китайские ученые, которые ранее выяснили, что внутреннее ядро Земли изменило направление вращения, выявили изменения в его форме. Об этом сообщает CNN.

Внутреннее ядро — это горячий и твердый шар из металла диаметром около 1221 километра и с температурой более пяти тысяч градусов, окруженный жидким внешним ядром. Десятилетиями ученые подозревали, что твердое внутреннее ядро ​​деформировалось со временем по мере вращения. Теперь исследователи обнаружили первые свидетельства изменений, произошедших за последние 20 лет в форме внутреннего ядра. Признаки деформации ядра проявились в волнах от землетрясений.

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В своей работе ученые использовали те же данные, которые позволили им определить, что примерно с 2010 года вращение внутреннего ядра замедлилось, а сейчас оно вращается в обратном направлении относительно остальной части планеты. Новое исследование основано на этом открытии и данных о землетрясениях, собранных с 1991 по 2023 годы.

Изменения формы ядра могут дать ключ к разгадке сил, действующих глубоко внутри Земли, которые питают магнитосферу — невидимые линии магнитной энергии, защищающие планету от солнечной погоды и смертоносной радиации, утверждают ученые.

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Авторы исследования отметили, что прямое наблюдение за внутренним ядром невозможно, однако ученые изучают его, анализируя изменения размера и формы сейсмических волн при прохождении через ядро. Так, землетрясения генерируют два типа волн: первичные и сдвиговые волны. Изменения амплитуды одного из типов проникающих в ядро первичных волн намекают на деформации на минимальной глубине внутреннего ядра. На границе, где твердое внутреннее ядро встречается с жидкостью внешнего ядра, поверхность сферы может быть более податливой, чем на более глубоких уровнях.

Хотя только в одном месте внутреннего ядра были обнаружены признаки деформации в период с 2004 по 2008 год, возможно, есть и другие, которые еще предстоит обнаружить, добавили исследователи.