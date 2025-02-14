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Криминал

Женщину арестовали из-за раздавленной в магазине булочки за доллар

15:28 14.02.2025

В городе Фукуока на юго-западе Японии местную жительницу арестовали по уголовному делу об уничтожении имущества из-за раздавленной булочки в магазине. Об этом сообщает японская газета The Mainichi, также эту информацию власти города подтвердили Би-би-си.

По данным полиции, 40-летняя жительница зашла в магазин в районе Савара, взяла упаковку из четырех черных булочек с кунжутом и сливочным сыром и надавила на одну из них большим пальцем. Владелец магазина потребовал оплатить испорченный товар стоимостью 180 иен (примерно 1,2 доллара), но покупательница отказалась. После этого он преследовал ее около километра, пока ее не задержала полиция.

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«Упаковка булочки не была разорвана, но раздавленный хлеб не вернулся к своей первоначальной форме и не подлежал продаже», — объяснили The Mainichi в полиции Фукуоки. Также силовики рассказали Би-би-си, что владелец магазина и раньше заставал женщину за порчей продуктов.

Женщина, по данным полиции, оказалась безработной. Она заявила, что «только проверила упругость [булочки], слегка нажав на нее рукой».

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В январе CNN сообщил, что пожилые японки зачастую специально совершают преступления, чтобы не проводить жизнь на свободе в одиночестве и бедности. Из-за этого крупнейшая женская тюрьма страны Тотиги оказалась переполнена.

Би-би-си напомнило, что в Японии распространился «суши-терроризм», при котором люди специально портят чужую еду в ресторанах. Свои действия многие снимают на камеру. Например, авторы таких видео могут облизывать бутылки для соевого соуса и палочки для еды, давить суши и перекладывать васаби в чужие тарелки. Полиция периодически задерживает совершающих такие действия.

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