СМИ: блогер-неонацист ездит с министром обороны США в командировки

Блогер Джек Пособец, неонацист, распространитель кремлевской пропаганды и создатель фейков про президента Франции Эмманюэля Макрона сопровождает министра обороны США Пита Хегсета в рабочей поездке по Европе, сообщает The Washington Post со ссылкой на документы и источники. Пособец — сторонник теории «вымирания белой расы».

Пособец вместе с чиновником посетит Германию, Бельгию и Польшу. Ранее он сопровождал министра финансов США Скотта Бессента во время визита в Украину и переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским.

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Джек Пособец ведет ультраправый подкаст Human Events, его аудитория, как сообщают «Важные истории», превышает несколько миллионов человек. Он сотрудничал с американскими и польскими националистами, в том числе с Национально-радикальным лагерем Польши, члены которого воевали в Украине на стороне пророссийских сил еще в 2014 году.

На прошлогодней акции поддержки участников штурма Капитолия, который организовали сторонники Дональда Трампа в январе 2021 года, Пособец заявил: «Добро пожаловать в конец демократии. Мы здесь, чтобы полностью ее свергнуть». The Washignton Post отмечает, что близость подкастера к министру обороны США может оказать влияние на действия американских властей при массовых депортациях нелегальных мигрантов.

Подкастер отрицает массовые убийства в Буче в 2022 году, а в 2016 году был одним из распространителей фейков российской пропаганды против кандидата от Демократической партии США на президентских выборах Хиллари Клинтон. Пособец распространял теорию заговора о наличии среди оппонентов Дональда Трампа сети сатанистов-педофилов.

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Также Пособец распространял фейки о неподтвердившейся неуплате налогов и подтасовке выборов президентом Франции Эмманюэлем Макроном, рекламировал книги Александра Дугина и продвигал Southfront, сайт с пророссийскими фейковыми новостями о событиях в Крыму и Донбассе.

The Washington Post не сообщает о возможной роли Пособеца во время визита в европейские страны, сам подкастер утверждал, что он лично встречался с Владимиром Зеленским во время визита в Украину.