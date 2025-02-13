СМИ: Китай предложил провести встречу Путина и Трампа без участия Зеленского

Китайские чиновники через своих посредников предложили США провести саммит между американским президентом Дональдом Трампом и Владимиром Путиным без участия украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.

По словам источников, Китай также выразил готовность содействовать миротворческим усилиям после возможного перемирия между Россией и Украиной. Однако, учитывая «глубокую озабоченность по поводу все более тесных связей между Пекином и Москвой», США и Европа отнеслись к предложению китайских чиновников скептически, пишет The Wall Street Journal.

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В среду, 12 февраля, Трамп заявил, что созвонился с Путиным и договорился немедленно начать переговоры о прекращении войны в Украине. По словам американского президента, с Путиным у него «продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор» во время которого собеседники договорились посетить страны друг друга. Позже Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, что его встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии, однако точную дату он не назвал.

По словам источника газеты в Белом доме, предложенная китайскими чиновниками встреча «совершенно нежизнеспособна». Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне, в свою очередь, заявил, что не знает о подобном предложении.

«Мы надеемся, что стороны будут работать над деэскалацией конфликта и стремиться к политическому урегулированию», — цитирует его газета.

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The Wall Street Journal пишет, что предложение Китая отражает желание президента Си Цзиньпина вступить в переговоры с американским лидером, чтобы «предотвратить широкое экономическое наступление со стороны администрации Трампа». Некоторые эксперты по Китаю в Вашингтоне считают, что Трамп может использовать угрозы пошлинами на товары из Китая, чтобы заставить президента помочь ему в урегулировании конфликта.

По словам собеседников газеты, знакомых с позицией Китая, Си Цзиньпин не хочет, чтобы какая-либо помощь с его стороны для прекращении войны в Украине поставила под угрозу тесные отношения Пекина и Москвы. Инициатива Китая не включает никаких обязательств со стороны Пекина снижению экономической поддержки России, пишет газета.

