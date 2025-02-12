Минобороны Швеции: Россия накапливает силы в Карелии

Швеция решила перевооружить армию и увеличить расходы на оборону в ожидании возможной российской военной агрессии. Также власти страны борются с попытками обрывать кабели в Балтийском море и противодействуют «теневому флоту» России, который перевозит российскую нефть в обход санкций. Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Юнсон в разговоре с «Холодом» после встречи контактной группы по обороне Украины.

«Россия является главной угрозой для альянса. Конечно, Россия увязла в Украине. России потребуется время на восстановление. Это зависит от продолжительности войны, а также от производственной мощности российской оборонной промышленности, поэтому мы решили не называть конкретный год, но мы учитываем, что Россия очень склонна к военным и политическим рискам», — рассказал глава Минобороны Швеции, отвечая на вопрос корреспондента «Холода» о вероятном нападении России на страны НАТО. Сегодня о таком риске предупредила разведка Дании.

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По данным министра обороны Швеции, Россия может к 2026 году создать новую группировку войск в Карелии, а также она планирует вкладываться в развитие воздушно-десантных войск. Пока Россия будет восстанавливаться после войны в Украине, Швеция хочет использовать это время, чтобы укрепить свою оборону. Так, шведская армия планирует удвоить оборонный бюджет и ускорить перевооружение в ближайшие четыре года.

На вопрос «Холода» о том, какие еще у Швеции есть способы сдерживать Россию, Юнсон ответил, что его страна продолжает поддерживать Украину, а также предлагает вводить новые санкции. Например, шведские власти занимаются поисками кораблей российского «теневого флота» в Балтийском море. Так называют суда, перевозящие нефть из России в обход санкций.

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Также Юнсон ответил корреспонденту «Эха» Артему Беседину, что для усиления влияния в Балтийском море Швеция планирует построить четыре корабля и пять подводных лодок. В том числе это необходимо для борьбы с диверсиями против подводных кабелей западных стран. По подсчетам Юнсона, в последнее время случилось уже 11 инцидентов с повреждениями подводных линий связи и электропередачи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня в Брюсселе предупредил, что Владимира Путина ждет «сокрушительная реакция», если он решит напасть на страны НАТО. Он добавил, что для этого членам альянса важно увеличить расходы на оборону на 20 процентов в течение пяти лет.