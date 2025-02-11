Сотрудник СДЭК отдал мошенникам чужой ноутбук за 250 тысяч рублей

Мошенница забрала из пункта выдачи СДЭК чужой MacBook за 250 тысяч рублей по поддельным документам, сообщает петербургский телеканал 78.ru. Она не назвала СМС-код, но сотрудник все равно отдал посылку.

Как сообщает 78.ru, эта ситуация произошла вечером 7 февраля. Потерпевшая Анна Коршун рассказала, что MacBook принадлежал ее знакомому из Твери, который попросил девушку стать посредником при продаже компьютера в Санкт-Петербурге. Посылка поступила в пункт выдачи СДЭК в четверг, а встреча с покупателем должна была состояться в субботу. Но в пятницу Коршун пришло уведомление, что посылку уже забрали.

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Сотрудник пункта выдачи заявил, что пришедшая забирать посылку девушка показала ему «временный документ» вместо паспорта. Вероятно, речь идет о временном удостоверении личности — это документ, который выдается при утере или краже паспорта, он содержит данные о его серии и номере. Потерпевшая предположила, что «мошенники узнали ее персональные данные и подделали документы».

При этом сотрудник СДЭК утверждает, что мошенница показала штрих-код, а код из СМС не назвала, потому что «меняется номер телефона». Документ, по его словам, «на вид» казался оригинальным. Также он отметил, что посылка не была застрахована, поэтому потерпевшая получит в качестве компенсации только 3 тысячи рублей.

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Сама Коршун, помогавшая своему знакомому продать ноутбук, считает странным и поведение покупателя — он не интересовался местом и временем передачи ноутбука до того момента, как Коршун не заявила о краже в полицию. По информации 78.ru, она уже написала заявление в полицию, о результатах расследования не сообщается.