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Криминал

Сотрудник СДЭК отдал мошенникам чужой ноутбук за 250 тысяч рублей

14:47 11.02.2025

Мошенница забрала из пункта выдачи СДЭК чужой MacBook за 250 тысяч рублей по поддельным документам, сообщает петербургский телеканал 78.ru. Она не назвала СМС-код, но сотрудник все равно отдал посылку. 

Как сообщает 78.ru, эта ситуация произошла вечером 7 февраля. Потерпевшая Анна Коршун рассказала, что MacBook принадлежал ее знакомому из Твери, который попросил девушку стать посредником при продаже компьютера в Санкт-Петербурге. Посылка поступила в пункт выдачи СДЭК в четверг, а встреча с покупателем должна была состояться в субботу. Но в пятницу Коршун пришло уведомление, что посылку уже забрали. 

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Сотрудник пункта выдачи заявил, что пришедшая забирать посылку девушка показала ему «временный документ» вместо паспорта. Вероятно, речь идет о временном удостоверении личности — это документ, который выдается при утере или краже паспорта, он содержит данные о его серии и номере. Потерпевшая предположила, что «мошенники узнали ее персональные данные и подделали документы». 

При этом сотрудник СДЭК утверждает, что мошенница показала штрих-код, а код из СМС не назвала, потому что «меняется номер телефона». Документ, по его словам, «на вид» казался оригинальным. Также он отметил, что посылка не была застрахована, поэтому потерпевшая получит в качестве компенсации только 3 тысячи рублей. 

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Сама Коршун, помогавшая своему знакомому продать ноутбук, считает странным и поведение покупателя — он не интересовался местом и временем передачи ноутбука до того момента, как Коршун не заявила о краже в полицию. По информации 78.ru, она уже написала заявление в полицию, о результатах расследования не сообщается. 

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