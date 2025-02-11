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Криминал

Москвичка пыталась нанять киллера для убийства своего мужа

12:24 11.02.2025

В Москве силовики задержали 69-летнюю подозреваемую, которая пыталась нанять киллера для убийства своего супруга, чтобы прекратить бракоразводный процесс. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 25 декабря 2024 года москвичка обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию о своем супруге. Во время личной встречи с агентом женщина пояснила, что находится в бракоразводном процессе и ищет киллера, рассказали в Следственном комитете.

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Следователи утверждают, что после той встречи сотрудник агентства обратился с жалобой к силовикам, которые предложили ему провести «оперативный эксперимент». Сообщается, что в ходе эксперимента детективный агент встретился с подозреваемой и та предложила ему пять миллионов рублей за убийства ее супруга с помощью ядовитого вещества. 

«После этого агент неоднократно по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчицей. Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества. Также подозреваемая перевела на банковскую карту агента один миллион рублей в качестве аванса», — рассказали в столичном СК.

По данным следователей, 10 февраля детективное агентство сообщило женщине, что заказ об убийстве якобы выполнен и та перевела агенту оставшуюся сумму. После этого женщину задержали и возбудили уголовное дело о приготовление к убийству по найму.

В октябре 2024 года суд приговорил к 15 годам колонии 64-летнюю пенсионерку Татьяну Чайко за убийство своей подруги, у которой занимала 300 тысяч рублей. Местный житель Виктор Манчинский, который признался, что работал киллером, заявил, что он занимал у Чайко 600 тысяч рублей, и та предложила убить подругу-кредитора за «прощение долга».

В обвинительном заключении говорилось, что киллер пытался убить женщину дважды. Первый раз — чаем, в который были подмешаны «опасные лекарства», однако дозировка «не являлась смертельной». Во второй раз женщина погибла от ударов гаечным ключом по голове в собственном автомобиле. Добивая, убийца воткнул в голову жертвы крестовую отвертку, а затем забрал из ее сейфа более 200 тысяч рублей и 30 тысяч долларов.

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