Пенсионерка решила не отдавать долг и заказала убийство подруги

Красноярский краевой суд приговорил к 15 годам колонии 64-летнюю пенсионерку Татьяну Чайко. Пенсионерка признана виновной в организации убийства 67-летней подруги Нины Кузьминой, у которой занимала 300 тысяч рублей, сообщил «Коммерсантъ».

Кузьмина пропала в начале марта, а через несколько дней полицейские нашли в соседней Иркутской области обугленные останки пожилой женщины, рассказало издание. По делу об убийстве был задержан местный житель Виктор Манчинский, который признался, что работал киллером. По его словам, мужчина занимал у Чайко 600 тысяч рублей, и та предложила убить подругу-кредитора за «прощение долга».

«Мужчина познакомился со своей жертвой и втерся к ней в доверие — помогал по хозяйству, часто бывал в гостях», — процитировали журналисты обвинительное заключение красноярской прокуратуры. Манчинский даже покрасил женщине балкон, пишет «Коммерсантъ».

Киллер пытался убить Кузьмину дважды, сказано в обвинительном заключении. Первый раз — чаем, в который были подмешаны «опасные лекарства». Однако дозировка «не являлась смертельной», уточнила прокуратура. Вторая попытка оказалось удачной. По версии следствия, Кузьмина погибла от ударов гаечным ключом по голове в собственном автомобиле. Добивая, убийца воткнул в голову жертвы крестовую отвертку. Затем взял у умирающей женщины ключи и зашел в ее квартиру, забрав из сейфа 215 тысяч рублей и 30 тысяч долларов.

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Кузьмина раньше владела брачным агентством, а на пенсии сдавала в наем недвижимость и «зарабатывала на изменении курсов криптовалют», пишет «Коммерсантъ».

Манчинский дал показания, что вывез тело убитой на своем «УАЗике», облил бензином и сжег. В мае суд приговорил мужчину к 13 годам колонии строгого режима за убийство по найму, разбой и похищение документов.

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Разбирательство с участием Чайко началось в июне, рассказал «Коммерсантъ». Обвиняемая добилась рассмотрения дела судом присяжных. 11 октября коллегия единогласно признала подсудимую «виновной и не заслуживающей снисхождения». Кроме 15 лет колонии суд назначил Чайко штраф в размере 370 тысяч рублей. Подсудимая вину не признала, сообщило издание.