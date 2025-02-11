Российский боец MMA лишился глаза из-за стрельбы возле ночного клуба

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Руслан Крайнов лишился глаза в результате стрельбы возле ночного клуба в Краснодаре. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы краснодарского бойцовского клуба «Нарт».

В ночь инцидента у Крайнова была рабочая смена — он работает охранником в ночном клубе, отмечает «Коммерсантъ». Сообщается, что возле клуба между ним и 34-летним мужчиной произошел конфликт.

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«У нашего брата по команде произошел вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», — говорится в сообщении бойцовского клуба. В «Нарте» добавили, что бойцу потребуется операция.

В Главном управлении МВД по Краснодарскому краю сообщили, что инцидент произошел 9 февраля возле развлекательного заведения на улице Зиповской. В ту ночь дежурные получили сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу и ранил 29-летнего мужчину возле развлекательного заведения на улице Зиповской.

Полиция задержала подозреваемого и водителя машины, на которой он пытался скрыться. Во время досмотра в машине был найден «предмет конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему», сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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11 февраля полиция сообщила РИА «Новости», что подозреваемого в стрельбе заключили под стражу на время следствия. Отмечается, что второй из задержанных мужчин проходит по этому делу свидетелем.

По данным близкого с силовикам телеграм-канала Baza, в бойца ММА начали стрелять из-за того, что один из посетителей проиграл ему в драке. Сообщается, что проигравший достал травмат и выстрелил, попав точно в глаз и в грудь бойца. Крайнова госпитализировали с проникающей раной глаза и грудной клетки, пишет телеграм-канал.



