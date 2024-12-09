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Криминал

Военный медик заработал миллионы рублей имплантацией осколков для имитации ранений

08:21 09.12.2024

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о масштабной схеме хищения бюджетных денег, передает РИА «Новости». 

«Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности», — сообщил он. 

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Он также рассказал о военном медике, который вместе с сообщниками похитил 12 миллионов рублей, занимаясь имплантацией военным осколков для имитации ранений и незаконного получения полагающихся выплат от Минобороны.

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — заявил отметил он.

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Правозащитный проект «Идите лесом» в середине ноября сообщал о супружеской паре, которая, работая в одном из военкоматов Петербурга, оформляла контракты с Минобороны на «мертвые души», а выплаты присваивала себе.

По данным правозащитников, реализовать эту схему супругам помогла их знакомая, работавшая в отделе кадров государственной энергокомпании. С ее помощью они оформляли на подставных сотрудников фиктивные контракты с Минобороны, за которые компания выплачивала компенсации в виде единовременной выплаты в 500 тысяч рублей и ежемесячных 50 тысяч рублей. 

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