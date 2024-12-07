Женщина выкупила все багажное отделение самолета ради перевозки одежды

Одна из пассажирок рейса из Дубая в Москву авиакомпании «Победа» выкупила все багажное отделение, чтобы привезти в столицу 50 коробок с одеждой. Из-за этого багаж других пассажиров остался в аэропорте Дубая. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, рейс приземлился в аэропорту Внуково. Пассажиры, не дождавшиеся своего багажа, более пяти часов занимались оформлением документов на утерянный багаж. На одном из опубликованных видео пассажирка рейса говорит, что среди прилетевших из Дубая есть ребенок, который тоже был вынужден оставаться в аэропорту.

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Как отмечает Mash, следующим рейсом из Дубая в Москву прилетела следующая партия коробок, принадлежащих выкупившей багажное отделение пассажирке. Всего их должно было быть 187. При этом багажа других пассажиров на этом рейсе также не оказалось.

Телеграм-канал утверждает, что в коробках были брендовые кроссовки, сумки и другие вещи. В одном из опубликованных Mash видеороликов видно, как несколько мужчин вывозят тележки с коробками из зоны получения багажа. Телеграм-канал назвал их «личными носильщиками» пассажирки.

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