Пенсионер обвинил авиакомпанию «Победа» в дискредитации слова «победа»

Пенсионер из Узбекистана, чье имя не называется, написал жалобу Владимиру Путину на авиакомпанию «Победа» и обвинил ее в противозаконных действиях и дискредитации слова «победа» из-за того, что сотрудники авиакомпании потребовали доплату за ручную кладь. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Как пишет телеграм-канал, еще в августе пассажир решил навестить своего родственника в России и купил билеты из Ташкента в Омск с пересадкой в Москве. Первый рейс выполнял «Аэрофлот», второй — «Победа».

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Мужчина утверждает, что у него с собой была только сумка весом около пяти килограммов, которую он надеялся взять в салон самолета как ручную кладь. Однако на стойке регистрации в Шереметьево сотрудница авиакомпании заявила, что сумку придется сдать в багаж, доплатив за это две с половиной тысячи рублей.

Пенсионер согласился с требованием и был готов оплатить багаж, однако сотрудница «Победы» предложила ему другой вариант — доплатить за сумку как за ручную кладь. В кассе ему назвали сумму уже в четыре тысячи рублей.

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«Когда я сообщил кассирше, что мне надо оплатить две с половиной тысячи рублей, она не поленилась, позвонила сотруднице с регистрации и выговорила ее за то, что с меня хотят мало взять», — рассказал мужчина.

В итоге пенсионер заплатил четыре тысячи, после чего вернулся к стойке регистрации и получил посадочный талон. После перелета он пожаловался в авиакомпанию, но там ответили, что пассажир якобы добровольно заплатил за услугу «Приоритет», которая подразумевает провоз багажа в салоне.

После этого мужчина написал жалобу Владимиру Путину и потребовал разобраться в ситуации, а также помочь с возвратом средств. В своем обращении он назвал действия сотрудников «Победы» незаконными, а саму авиакомпанию обвинил в дискредитации слова «победа», поскольку ее работники «пользуются безвыходностью людей и обдирают их».