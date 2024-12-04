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Общество

В багаже у туристки нашли сушеную голову крокодила

14:20 04.12.2024

Таможенники Новосибирского аэропорта обнаружили в багаже пассажирки сушеную голову крокодила, которую она привезла из Таиланда. Женщине грозит штраф с изъятием товара. Об этом сообщили в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

По данным таможенников, россиянка прилетела в Новосибирск из Пхукета, где приобрела сушеную голову крокодила в одной из сувенирных лавок. Женщина решила привезти купленный сувенир в Россию. Однако, когда она проходила через зеленый коридор аэропорта Новосибирска, таможенники остановили ее.

Фото: ФТС России

Экспертиза подтвердила, что сувенир — настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Пассажирка утверждает, что не знала о необходимости декларирования и представления разрешительных документов на сушеную голову крокодила.

По факту незаконного ввоза были возбуждены два административных дела по статьям о недекларировании товара, а также несоблюдении запретов и ограничений. Сообщается, что женщине грозит штраф с возможной конфискацией товара.

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В сентябре сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили несколько тысяч живых муравьев в двух посылках из Таиланда. Их заметили во время сканирования коробок, где, согласно декларации, должны были находиться детские игрушки и печенье. 

Таможенники вскрыли коробки и увидели 171 инкубатор  с пробирками и с «питательным веществом». Внутри пробирок были муравей-капканчик, муравей-фуражир, тропические древоточцы и другие виды насекомых.

Посылку, адресованную в Москву, отказались пропускать и вернули насекомых обратно в Таиланд по адресу отправителя. Таможенники заявили, что в международных почтовых отправлениях запрещены живые животные, кроме пчел, пиявок и шелковичных червей.

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