Мужчина проиграл в казино и сдал его полиции

Житель Петербурга, чье имя не называется, проиграл в подпольном казино и после этого рассказал о нем правоохранительным органам. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, казино находилось в двухкомнатной квартире в многоэтажном доме. После проигрыша мужчина решил отомстить заведению и сообщил о нелегальном казино в полицию. РЕН ТВ отмечает, что организаторы клуба рассчитывали, что оперативники не будут искать казино в выбранном ими месте, а само заведение всегда будет иметь клиентов.

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В результате сотрудники правоохранительных органов неожиданно пришли в казино. В тот момент там находились шесть человек: пятеро посетителей и 25-летняя администратор, чье имя не упоминается. Отмечается, что всех присутствующих забрали в отдел полиции, а игровые автоматы изъяли.

Ранее стало известно, что в колонии Новочеркасска в Ростовской области мужчина, осужденный за кражу и отбывающий там наказание в виде четырех лет лишения свободы, организовал казино. Он вел списки играющих и записывал результаты игр. Дважды в месяц заключенный переводил выигрыши на банковские счета. Сообщалось, что речь шла о суммах в 100 тысяч рублей в месяц. Когда о казино стало известно, на мужчину завели еще одно уголовное дело по статье о «незаконной организации и проведении азартных игр». По нему заключенному может грозить еще два года лишения свободы.

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В мае этого года РБК сообщал, что в последние несколько лет в России женщины стали чаще играть в казино. При этом аудитория игорных заведений стала моложе. По мнению представителей российских игорных зон, это произошло из-за их интеграции в туристические зоны.