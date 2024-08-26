Заключенный открыл подпольное казино в колонии

30-летний заключенный организовал казино в колонии Новочеркасска в Ростовской области, где он отбывает наказание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Отмечается, что у заключенного изъяли игральные карты, фишки, телефон и sim-карты. По данным УФСБ, организатор казино вел списки играющих, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил деньги на банковские счета.

Портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что речь идет о суммах в сто тысяч рублей в месяц. Организатор казино отбывает четырехлетнее наказание в колонии за кражу.

На заключенного завели уголовное дело по статье о «незаконной организации и проведении азартных игр». По этой статье заключенному может грозить дополнительные два года лишения свободы.

Читать еще Заключенные захватили заложников в колонии Есть погибшие и пострадавшие среди сотрудников ФСИН. Захватчиков убили во время штурма

За последние несколько месяцев в российских колониях произошли как минимум два случая захвата заложников заключенными.

Последний случай произошел в исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области. Днем 23 августа заключенные напали на сотрудников ФСИН и захватили контроль над исправительным учреждением. Сообщалось, что заключенные также потребовали два миллиона долларов и вертолет. Один из нападавших позднее назвал эти сообщения обманом.

Штурм колонии начался около 16:00 и длился примерно полчаса. После штурма колонии силовиками появилось видео, на котором видны семеро убитых во дворе ИК-19 заключенных. Журналисты The Insider предположили, что во время штурма имела место внесудебная казнь.

ФСИН рассказывала о смерти четырех своих сотрудников, которые погибли от колото-резанных ран «различной степени тяжести».

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