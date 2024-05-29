Женщины в России стали больше играть в казино

Женщины и молодежь стали чаще посещать казино в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей российских игорных зон «Красная Поляна», «Приморье» и «Сибирская монета».

По словам гендиректора игорной зоны «Красная поляна» Наталии Волдаевой, число женщин, играющих в казино, увеличивается примерно на 16% в течение последних нескольких лет. «Если еще пять лет назад соотношение мужской и женской аудитории было 70 на 30%, то сейчас — 55 на 45%», — заявила она.

Волдаева также отметила, что в последние годы меняется возраст посетителей. «На момент открытия игорной зоны “Красная Поляна” костяк был представлен посетителями 45+. Сейчас наше ядро — 26–35, также растет количество посетителей в возрасте от 18 до 25 лет», — рассказала Волдаева.

Рост числа женщин в 2024 году также отметил исполнительный директор казино Tigre de Cristal Стелиос Тсифетакис. Он утверждает, что доля женщин среди посетителей казино достигает 36%. «Если же говорить о других составляющих игорной зоны («Приморье» — Прим. «Холода») — об отеле и ресторанах, то к нам приезжает много семейных пар с детьми», — добавил Тсифетакис.

Гендиректор Altai Palace Дмитрий Белянин отметил, что в последние три года посетителями казино все чаще становились семейные пары и молодежь от 20 лет. Он связал это с тем, что его казино работает в рамках курорта «Сибирская монета». «Доход среднестатистического посетителя — от среднего до очень высокого. Доля постоянных посетителей — около 80%», — добавил Белянин.

Как отмечает РБК со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрия Анфиногенова, изменение аудитории казино произошли из-за их интеграции в туристическую зону.

«Игра стала лишь одним из сценариев отдыха. К ней добавились концерты, спортивные шоу, гастрономические ужины, театральные постановки, оздоровительные процедуры и многое другое», — утверждает Афиногенов.

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