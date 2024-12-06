Школьник с ножом напал на детей в Краснодаре

Ученик восьмого класса школы №94 в Красноярске напал на нескольких школьников с ножом. Двое детей получили колото-резаные раны. Об этом сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Mash и Shot.
Как пишет РБК со ссылкой на администрацию города, всего пострадали три человека. В то же время Shot сообщает от трех госпитализированных детях и еще одном пострадавшем.
По данным телеграм-канала, 14-летний подросток не первый раз пришел в школу с ножом. Shot утверждает, что его зовут Артем Сингур. Сообщается, что в этот раз школьник вступил в конфликт со своим одноклассником на перемене из-за того, что тот вместе с еще несколькими детьми громко слушал музыку через колонку. По данным Shot, речь идет о песне Моргенштерна.
Mash пишет, что сначала компании сделали замечание, за затем школьник достал нож и ударил двоих детей. Одному из них он попал в грудную клетку, бедро и живот, второму — в ногу. Телеграм-канал отмечает, что в это время в школе не было медработника, из-за чего помощь пострадавшим ученикам оказывали другие школьники, пока не приехала скорая помощь.
Во время драки пострадали еще два ребенка. Одному из них выбили зуб и сломали нос. Напавший школьник также ударил стоявшую рядом девочку.
Shot сообщил, что учителя закрыли часть учеников в классах и дали им писать контрольную.
«Дочь говорит, что их закрыли в классе и они теперь пишут контрольную. Хотели поехать ее забрать — она говорит, что класс закрыт. Мальчик, который напал, с ее класса, 8 «З». Знаю, что ребята, которые пострадали не с нашего класса», — рассказала мать одной из школьниц. Позже «Осторожно, новости» написали, что детей эвакуировали.
Также ТАСС сообщил, что число пострадавших увеличилось до пяти. По данным агентства, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, еще у троих диагностированы легкие травмы. В местной прокуратуре РИА «Новости» сообщили, что начали проверку случившегося.