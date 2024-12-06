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Общество

Решившихся на аборт захотели класть в палаты к беременным с угрозой прерывания

21:10 06.12.2024

Минздрав рекомендовал медучреждениям госпитализировать решившихся сделать аборт женщин не в одну и ту же палату, а в те, где лежат женщины с угрозой прерывания беременности, желающие сохранить ребенка. Об этом говорится в проекте приказа министерства, сообщило ТАСС.

Предложения касаются женщин с беременностью сроком до 12 недель, обратившимся в лечебное учреждение для аборта и не имеющим для него медицинских показаний. В случае, если госпитализация в палаты к беременным с угрозой прерывания невозможна, Минздрав рекомендует класть пожелавших сделать аборт в любые, но «различные» отделения и палаты.

Медучреждения будут обязаны во время ультразвукового исследования органов малого таза показывать пожелавшим отказаться от ребенка пациенткам изображение эмбриона. Если у плода бьется сердце, врачи должны сделать так, чтобы это было слышно пациентке, говорится в тексте документа.

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Акушер-гинеколог или замещающий его специалист должен будет предложить обратившейся за абортом женщине пройти «мотивационное анкетирование». Вопросы анкеты предлагается составить так, чтобы женщина смогла узнать о федеральных и региональных мерах социальной поддержки беременных и семей с детьми.

После анкетирования врач обязан направить женщину в кабинет медико-социальной помощи женской консультации, где ее должно ждать «психологическое доабортное консультирование».

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