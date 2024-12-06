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Криминал

Полиция не спасла девушку от убийства и обвинила родственников в желании обогатиться на компенсации

16:11 06.12.2024

Кемеровский областной суд в апелляции утвердил компенсацию в 700 тысяч рублей, которые МВД должно выплатить семье убитой Веры Пехтелевой. Полиция проигнорировала семь звонков от соседей, которые слышали, как бывший партнер Владислав Канюс несколько часов избивал и насиловал Пехтелеву. Об этом сообщает правозащитный проект «Травмпункт».

Владислав Канюс убил бывшую девушку Веру Пехтелеву 14 января 2020 года, когда она пришла к нему домой забрать свои вещи. Мужчина больше трех часов избивал, душил и насиловал девушку.

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Соседи семь раз безрезультатно звонили в полицию с жалобами на женские крики. Пятерых сотрудников МВД суд приговорил к условным срокам по делу о халатности, повлекшей смерть человека.

Родственники Веры Пехтелевой просили МВД выплатить им семь с половиной миллионов рублей. Заводской районный суд в мае этого года частично удовлетворил иск и обязал силовиков выплатить семье 700 тысяч рублей. Представитель полиции говорил суду, что компенсация «не должна являться средством обогащения». Сегодня областной суд оставил это решение в силе.

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В июле 2022 года Кемеровский областной суд приговорил Владислава Канюса к 17 годам колонии строгого режима. Меньше чем через год он отправился на войну в Украину, а в конце 2023 года Владимир Путин помиловал Канюса.

«Есть второй путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — комментировал помилование Канюса пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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