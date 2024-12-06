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Общество

«Аэрофлот» задумал «каннибализировать» чужие самолеты ради своих

15:03 06.12.2024

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует договориться с грузовой авиакомпанией «Волга-Днепр» о передаче пяти самолетов Boeing, чтобы передать их детали дочерней «Победе». Об этом «Коммерсанту» сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

По данным «Коммерсанта», «Аэрофлот» ведет переговоры с «Волга-Днепр» о переуступке прав на использование пяти грузовых Boeing 737-800BCF возрастом 21-22 года. Принадлежат самолеты ирландской фирме AerCap, которая до войны передала их «Волга-Днепр» по договору лизинга. Балансовая стоимость пяти самолетов на конец 2022 года оценивалась в 8-9 миллиардов рублей.

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Переоборудовать грузовые самолеты в пассажирские будет «неоправданно дорого», считают источники издания. По их мнению, «Аэрофлот» интересуют детали этих самолетов, например двигатели, стойки шасси и электронные компоненты. «Коммерсант» утверждает, что эта сделка может стать первой подобной в России

Дефицит импортных авиационных запчастей в России начался из-за запрета на их поставку после вторжения в Украину. Также европейским и американским компаниям запретили обслуживать российские самолеты. В апреле 2023 года источники РБК сообщили, что «Аэрофлот» впервые отправил свой лайнер Airbus A330 на ремонт в Иран.

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Расследование «Проекта» показало, что «Аэрофлот» велел своим старшим бортпроводникам не фиксировать неисправности в бортовых журналах, а только докладывать о них пилотам. В первую очередь запрет касался нехватки бытового и аварийно-спасательного оборудования, за которым, по словам источников, до войны был более жесткий контроль.

По данным «Проекта», на май 2023 года каждый десятый российский самолет не поднимался в небо более трех месяцев. Части из них «каннибализировали», то есть разобрали на запчасти, чтобы отремонтировать оставшиеся самолеты.

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