После начала войны «Аэрофлот» запретил бортпроводникам самостоятельно фиксировать неисправности в бортовых журналах. Это связано с нехваткой авиазапчастей из-за западных санкций — «Проект»

После начала войны авиакомпания «Аэрофлот» обязала старших бортпроводников не фиксировать обнаруженные неисправности в бортовых журналах, а лишь докладывать о них пилоту. Об этом говорится в свежем расследовании «Проекта». По словам источников издания, это распоряжение связано с нехваткой запчастей для обслуживания лайнеров авиакомпании из-за введенных Западом санкций.

Как пишет «Проект», до начала войны в Украине в феврале 2022 года старшие бортпроводники были обязаны самостоятельно фиксировать все обнаруженные дефекты в бортовых журналах. В первую очередь это касалось состояния бытового и аварийно-спасательного оборудования салона.

«Раньше за нехватку аварийно-спасательного оборудования увольняли сразу же», — рассказал «Проекту» источник в авиакомпании.

По словам другого собеседника издания, старшего бортпроводника, проработавшего в «Аэрофлоте» более десяти лет, этот приказ был негласным и поступил, когда начались проблемы с полетами и перебоями с поставками запчастей. «Это была массовая рассылка всем старшим бортпроводникам, которая гласила, что любую поломку, с которой вы столкнетесь за время рейса, вы в бортовой журнал не вносите, а устно говорите, что и где не так», — рассказал он.

«Главная цель такого распоряжения — чтобы самолеты не оставались на земле из-за неисправности, которая по документам запрещает судну летать до ее устранения», — сообщил изданию еще один экс-сотрудник «Аэрофлота».

Как пишет «Проект», благодаря запрету на самостоятельную фиксацию дефектов старшими бортпроводниками лайнеры «Аэрофлота» в некоторых случаях совершали рейсы с серьезными неисправностями.

Например, в 2022 году один из самолетов авиакомпании полетел из Москвы в ОАЭ без полного комплекта кислородных баллонов на борту. По словам источника издания, тогда командир судна просто решил не вносить данные о нехватке расходников в бортовой журнал, чтобы не задерживать вылет.

После начала войны в Украине западные авиапроизводители объявили о прекращении поставок в Россию запчастей и отказе от технического обслуживания лайнеров, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями. Позже российские СМИ писали, что из-за санкций отечественные авиаперевозчики вынуждены разбирать одни свои самолеты на запчасти для ремонта других.

В свою очередь, на прошлой неделе российский производитель самолетов Sukhoi сделал прогноз о том, что без ремонта двигателей с использованием западных комплектующих через семь лет летать смогут менее 20 процентов от существующего парка гражданских самолетов этой марки.

Источник: «Проект», «Коммерсантъ»

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