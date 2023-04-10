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«Аэрофлот» из-за санкций впервые отправил свой самолет на ремонт в Иран

18:18 • 10.04.2023

Компания «Аэрофлот» впервые отправила свой самолет на ремонт в Иран. Об этом РБК рассказали два источника, близких к перевозчику, а также подтвердил неназванный представитель компании.

Как пишет издание, широкофюзеляжный лайнер Airbus A330-300 перелетел в Тегеран 5 апреля. Ремонтировать борт будут технические специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air. 

«Техническое обслуживание самолета Airbus A330 [в Иране] будет выполнено провайдером по широкому спектру работ. Организация [Mahan Air] имеет необходимую материальную базу, сертификаты и огромный опыт, провайдер выполняет техническое обслуживание с высоким уровнем качества», — утверждает представитель «Аэрофлота».

Иранская компания в основном будет заниматься обслуживанием стоек шасси самолета. РБК уточняет, что ранее такой ремонт проводили другие провайдеры, в частности гонконгская HAECO. Однако после начала войны в Украине это стало невозможным из-за международных антироссийских санкций. 

На сайте «Аэрофлота» сообщается, что в парке компании на 1 апреля 2023 года было 178 самолетов производства Airbus и Boeing.

После полномасштабного российского вторжения в Украину западные страны прекратили поставлять в Россию самолеты и запчасти к ним. Кроме того, европейским и американским компаниям запретили оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию российских лайнеров. 

В конце июля 2022 года стало известно, что Иран и Россия подписали соглашение о поставках деталей и оборудования для российских самолетов, а также об их техобслуживании и ремонте. 

Источник: РБК 

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