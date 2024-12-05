В США застрелили руководителя крупнейшей страховой компании

В Нью-Йорке утром 4 декабря застрелили Брайана Томпсона — генерального директора UnitedHealthcare, крупнейшей частной страховой компании США, сообщает The New York Times. На месте преступления нашли три гильзы, 50-летний Томпсон умер в больнице от полученных огнестрельных ранений.

Брайана Томпсона убили около входа в отель New York Hilton Midtown около семи утра. В это время на третьем этаже отеля начиналась конференция инвесторов корпорации UnitedHealth Group 2024, на которой должен был выступить убитый. Томпсон возглавлял UnitedHealthcare — дочернюю компанию, которая занимается медицинским страхованием разных категорий населения. По данным NYT, в этом подразделении работает 140 тысяч человек, оно обслуживает несколько миллионов американцев.

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На опубликованном NYT фрагменте видео с камеры наблюдения видно, как к Брайану Томпсону сзади подходит человек в маске с пистолетом. По данным журналистов, дальше киллер выстрелил Томпсону в спину и в ногу. На месте преступления были обнаружены три гильзы.

«Мы глубоко опечалены и потрясены кончиной нашего дорогого друга и коллеги Брайана Томпсона, генерального директора UnitedHealthcare. Брайан был очень уважаемым коллегой и другом для всех, кто с ним работал. Мы тесно сотрудничаем с полицейским департаментом Нью-Йорка и просим вашего терпения и понимания в это трудное время. Наши сердца с семьей Брайана и всеми, кто был близок ему», сказано в заявлении UnitedHealth Group.

По данным силовиков, перед убийством преступник ждал в кофейне Starbucks, а потом скрылся с места преступления на арендованном велосипеде Citi Bike. Один из создателей системы сообщил NYT, что каждый велосипед создает цифровой след, по которому можно найти киллера. В то же время эксперт сообщил, что во время убийства в 6:44 многие пользователи системы едут на работу, и может быть сложно отследить конкретный велосипед.

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Анонимный чиновник сообщил журналистам, что Брайан Томпсон перед смертью получал угрозы, связанные с его работой в медицинском страховании. При этом источник отметил, что такие угрозы — не редкость в этой профессии.

UnitedHealth Group состоит из двух дочерних компаний: Optum и UnitedHealthcare. Брайан Томпсон возглавлял UnitedHealthcare, которая предоставляет услуги страхования крупным национальным работодателям, людям старше 65 лет, малоимущим группам, а также предоставляет страхование 2,2 миллионам жителей Южной Америки.