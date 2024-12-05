Главу крупнейшей медстраховой компании расстреляли пулями с надписями

В Нью-Йорке неизвестный расстрелял из пистолета гендиректора крупнейшей в мире медицинской страховой компании UnitedHealthcare Брайна Томпсона. На месте убийства полицейские нашли гильзы, подписанные «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose), сообщил телеканал ABC News со ссылкой на детективов.

50-летний бизнесмен был убит возле входа в отель New York Hilton Midtown на Манхэттене рано утром. В отеле должна была проходить ежегодная конференция инвесторов компании, Томпсон собирался присутствовать на мероприятии, уточнил телеканал.

Шеф детективов нью-йоркской полиции Джозеф Кенни рассказал журналистам, что убийца появился у отеля примерно на пять минут раньше гендиректора UnitedHealthcare. Когда бизнесмен вышел из здания соседнего отеля и направился через дорогу в Hilton, стрелок появился из-за припаркованного автомобиля и выстрелил своей жертве в спину.

«Затем стрелок подошел к раненому и продолжил стрелять. Похоже, пистолет заклинило, но нападавший устранил неисправность и снова начал стрелять», — рассказал шеф детективов телеканалу.

Воровал у богатых и делился с бедными Грабитель из Франции несколько лет уходил от правосудия и троллил полицейских. А потом ему изменила удача Криминал 9 минут чтения

Неизвестный скрылся с места преступления на велосипеде. Убийцу ищут до сих пор. Судя по видео с камер наблюдения, нападавший был белым мужчиной в кремовой куртке, с черной маской на лице и серым рюкзаком за спиной. За пару часов до убийства этот же человек был замечен возле жилого комплекса социального жилья Frederick Douglass Houses в Верхнем Вест-Сайде, сообщил ABC News со ссылкой на собственный источник.

Смертельно раненого Томпсона доставили в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

Руководство холдинга UnitedHealth Group отменило мероприятие, на которое собирался гендиректор дочерней компании. В холдинге не стали разговаривать с журналистами о предполагаемом мотиве убийства, сообщил телеканал CNBC.

Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix Криминал 12 минут чтения

Сейчас детективы пытаются определить, являются ли слова на пистолетных патронах сообщением от стрелка и намеком на мотив. Сами детективы говорить о предполагаемом мотиве убийства Томпсона не готовы, передает ABC.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш заявила CNN, что считает произошедшее «дерзким целенаправленным нападением».

Жена Томпсона Полетт сказала телеканалу NBC, что была потрясена убийством и назвала его бессмысленым. «Брайан был невероятно любящим, щедрым, талантливым человеком, который действительно жил полной жизнью и затронул очень много жизней», — сказала жена погибшего.