Российский Минтранс утвердил новый порядок взимания платы за регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, рассчитанной на основе тарифов и сборов. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В приказе ведомства сказано, что пассажиры, которые по каким-либо причинам опоздали на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом. Положение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Сербия пострадает от изменений климата больше всех в Европе Ей грозят смертельные температуры и катаклизмы. Власти винят во всем богатые страны и ничего не хотят менять Мир 10 минут чтения

«Закреплено право пассажиров, опоздавших на рейс, воспользоваться обратным билетом. Кроме того, размер платы, взимаемой с пассажира за аннулирование перевозки или изменение условий перевозки, ограничивается фактическими расходами перевозчика», — отметили в пресс-службе Минтранса. Там добавили, что теперь авиакомпании должны разработать новые правила ценообразования. Такая мера «позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной».

Как пишет «Коммерсантъ», согласно нынешнему законодательству, если пассажир купил билет «туда-обратно» и опоздал на первый рейс, второй билет ему автоматически аннулируют. При этом, отмечает издание, авиакомпании зачастую не сообщают об этом пассажирам, из-за чего те узнают об отсутствии обратного билета уже по факту.

Советские люди относились к ВИЧ адекватнее нынешней российской власти При Путине уничтожили секспросвет и довели страну до эпидемии. Хотя когда-то у нас было преимущество в борьбе с вирусом Общество 6 минут чтения

Ранее российские аэропорты предложили Минтрансу разрешить пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. Такое предложение представители аэропортов объяснили тем, что это позволит ускорить процесс регистрации и уменьшить очереди к стойкам.

Кроме того, в ноябре этого года стало известно о готовящемся законопроекте, который должен обязать авиакомпании предоставлять скидки и бесплатные билеты детям.