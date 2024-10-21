Авиапассажирам хотят разрешить самостоятельно регистрировать багаж

Представители 17 крупнейших российских аэропортов предложили Минтрансу разрешить пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. Объединяющая 17 компаний Международная ассоциация аэропортов направила ведомству официальное письмо с проектом приказа министерства, сообщили «Ведомости».

Авторы инициативы объяснили, что решение поможет ускорить сдачу багажа пассажиров, которые зарегистрировались на рейс онлайн. Пассажиры смогут через специальные терминалы зарегистрировать багаж и получить электронную бирку, не отстаивая очередь на обычной стойке, процитировали журналисты письмо на имя министра транспорта Романа Старовойта.

Проект приказа содержит поправки в федеральные авиационные правила, а именно в правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Изначальная версия правил датирована 2007 годом, пишут «Ведомости».

В Минтрансе изданию сообщили, что получили письмо в начале октября и что оно уже рассматривается совместно с авиакомпаниями.

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