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Общество

Авиапассажирам хотят разрешить самостоятельно регистрировать багаж

14:19 21.10.2024

Представители 17 крупнейших российских аэропортов предложили Минтрансу разрешить пассажирам самостоятельно регистрировать и сдавать багаж. Объединяющая 17 компаний Международная ассоциация аэропортов направила ведомству официальное письмо с проектом приказа министерства, сообщили «Ведомости».

Авторы инициативы объяснили, что решение поможет ускорить сдачу багажа пассажиров, которые зарегистрировались на рейс онлайн. Пассажиры смогут через специальные терминалы зарегистрировать багаж и получить электронную бирку, не отстаивая очередь на обычной стойке, процитировали журналисты письмо на имя министра транспорта Романа Старовойта.

Проект приказа содержит поправки в федеральные авиационные правила, а именно в правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Изначальная версия правил датирована 2007 годом, пишут «Ведомости».

В Минтрансе изданию сообщили, что получили письмо в начале октября и что оно уже рассматривается совместно с авиакомпаниями.

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В Международную ассоциацию аэропортов входят московские Шереметьево, Домодедово и Внуково, санкт-петербургский Пулково, екатеринбургский Кольцово, аэропорты Кургана, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Симферополя, Сочи, Старого Оскола, Южно-Сахалинска (включая три его филиала).

В октябре пенсионер из Узбекистана пожаловался Владимиру Путину на авиакомпанию «Победа», обвинив ее в дискредитации слова «победа» из-за того, что сотрудники компании потребовали доплату за ручную кладь. Пассажир утверждал, что в Шереметьево ему не разрешили взять с собой в салон единственную сумку весом около пяти килограммов, потребовав сдать ее в багаж за две с половиной тысячи рублей.

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