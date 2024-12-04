Десятки миллионов людей страдают психическими заболеваниями из-за свинца в бензине

В США более 150 миллионов жителей страдают психическими заболеваниями из-за воздействия свинца, содержащегося в бензине. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Детская психология и психиатрия» (Journal of Child Psychology and Psychiatry).



В исследовании говорится, что около 151 миллиона подобных диагнозов в США связаны с воздействием свинца на пациентов. По словам одного из авторов исследования, доцента клинической нейропсихологии в Университете Вирджинии доктора Аарона Рубена, такое воздействие «скорее всего» не произошло бы без свинца в бензине.

Согласно данным Управления энергетической информации США, автомобили стали заправлять бензином, содержащим свинец в 1920-х годах. ООН отмечает, что подобное решение обернулось «катастрофой для природы и здоровья человека».

Уже в 1980-х годах в США стали постепенно отказываться от использования свинца в бензине после того, как были получены «убедительные доказательства его вреда в течение десятилетий», пишет CNN.

«Люди, подвергшиеся воздействию свинца, не вошли в учебники истории. Миллионы американцев ходят с неизвестной и невидимой историей воздействия свинца, которая негативно повлияла на мышление, чувства и поведение людей», — заявил Рубен.

По словам доктора Брюса Ленфира, ученого в области здоровья населения из Университета Саймона Фрейзера в Канаде, специализирующегося на отравлении свинцом, количество людей, подвергшихся такому воздействию, может оказаться для многих «неожиданным». Он отметил, что ученые не измеряли все возможные источники воздействия, а это значит, что полученные результаты могут фактически «недооценивать проблему». Сам он не принимал участия в исследовании.

«Мы не смогли полностью понять, как эти воздействия влияли на здоровье и болезни на протяжении столетия», — добавил Рубен.

Он утверждает, что свинец — это мощный нейротоксин, который может нарушать развитие мозга и способствовать развитию психических заболеваний, таких как тревожность, депрессия и СДВГ. По его мнению, воздействие свинца могло оказывать и такой эффект, который невозможно точно диагностировать.

«Это также меняет личность. Мы считаем, что воздействие свинца делает людей менее сознательными, менее организованными, менее ориентированными на детали, менее способными организовано добиваться своих целей и более невротичными», — сказал он.

По его словам, за последнее столетие ученые провели исследования, доказывающие, что свинец вреден практически для всех систем органов. В предыдущем исследовании он и его команда обнаружили, что половина населения США подвергалась неблагоприятному воздействию свинца в раннем возрасте.