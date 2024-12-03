Власти захотели снять все таблички «Последнего адреса» и перенести Соловецкий камень

Расположенный на Лубянской площади в Москве Соловецкий камень необходимо перенести, а размещенные на стенах домов таблички проекта «Последний адрес» демонтировать. Об этом в интервью РБК заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

Он пояснил, что большой памятник жертвам политических репрессий в Москве уже есть, а акции у Соловецкого камня носят не памятный, а политических характер, и являются «упреком» в адрес нынешних сотрудников спецслужб.

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Фадеев рассказал, что 30 октября в День памяти жертв политических репрессий он возложил цветы к мемориалу на углу Садового кольца и проспекта Сахарова и не встретил там других людей. В то же время позже он проезжал мимо Лубянской площади и увидел там у Соловецкого камня несколько десятков человек. «Они общались, цветы, наверное, возлагали к Соловецкому камню. Вот у меня вопрос. Эти самые люди требовали создания большого памятника в Москве. И он был создан. Президент лично открывал памятник на проспекте Сахарова. Ну так если вы хотели памятник, ну так и собирайтесь там тогда», — заявил Фадеев, имея в виду открытую в 2017 году на проспекте Сахарова «Стену скорби».

«Они же требовали этого. Власть откликнулась, проявила антисталинистский характер и создала памятник по требованию этих людей. Но люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: “Мы здесь, мы все помним, а вы такие же”», — заявил Фадеев.

В свою очередь, проект «Последний адрес», увековечивающий имена репрессированных в Советском Союзе, глава СПЧ назвал «стоящим на стороне неправды» и заявил, что тот ему «не нравится».

«Есть мемориал на Сахарова, есть День памяти политических жертв, политических репрессий, есть соответствующие параграфы в учебнике истории, чтобы дети тоже об этом знали и помнили. А вот так навязчиво каждый день тыкать в физиономии, а вот вы тут убивали друг друга, вот эта страна не имеет будущего. Как это говорят, одни вертухаи, а другие сидельцы. Это неправда», — сказал Фадеев.

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Он также призвал демонтировать уже установленные таблички «Последнего адреса». По его мнению, в современной России и без того достаточно напоминаний о репрессиях советского периода. «Вы идете по городу мертвых, вы идете и везде мертвые, везде напоминания о том ужасе, который был в 1937 году… табличек много, в центре Москвы практически в каждом здании были репрессированные. Вот вы идете по этому прекрасному городу, и на каждом здании таблички. Тут репрессированы одни, тут другие репрессированы», — посетовал Фадеев.

Вместо табличек с именами невинно осужденных он предложил вешать на домах знаки «что тут жила учительница, которую любил весь микрорайон, а вот тут жил токарь седьмого разряда».

Таблички «Последнего адреса», посвященные жертвам Большого террора, в начале лета 2023 года стали исчезать с фасадов домов в Москве. Так, знаки пропали с домов на Большой Полянке, Новокузнецкой улице, в Лаврушинском переулке, а также с нескольких зданий в окрестностях Тверской улицы.

Осенью прошлого года в Петербурге пропали сразу 34 таблички с именами репрессированных. Тогда же стало известно о пропаже знака с фасада дома в Перми. Представители «Последнего адреса» тогда говорили, что речь может идти о сотнях уничтоженных памятных знаков.