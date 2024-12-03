EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Власти захотели снять все таблички «Последнего адреса» и перенести Соловецкий камень

10:06 03.12.2024

Расположенный на Лубянской площади в Москве Соловецкий камень необходимо перенести, а размещенные на стенах домов таблички проекта «Последний адрес» демонтировать. Об этом в интервью РБК заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. 

Он пояснил, что большой памятник жертвам политических репрессий в Москве уже есть, а акции у Соловецкого камня носят не памятный, а политических характер, и являются «упреком» в адрес нынешних сотрудников спецслужб. 

Я опустилась на самое дно
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
Общество21 минута чтения

Фадеев рассказал, что 30 октября в День памяти жертв политических репрессий он возложил цветы к мемориалу на углу Садового кольца и проспекта Сахарова и не встретил там других людей. В то же время позже он проезжал мимо Лубянской площади и увидел там у Соловецкого камня несколько десятков человек. «Они общались, цветы, наверное, возлагали к Соловецкому камню. Вот у меня вопрос. Эти самые люди требовали создания большого памятника в Москве. И он был создан. Президент лично открывал памятник на проспекте Сахарова. Ну так если вы хотели памятник, ну так и собирайтесь там тогда», — заявил Фадеев, имея в виду открытую в 2017 году на проспекте Сахарова «Стену скорби».

«Они же требовали этого. Власть откликнулась, проявила антисталинистский характер и создала памятник по требованию этих людей. Но люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: “Мы здесь, мы все помним, а вы такие же”», — заявил Фадеев.

В свою очередь, проект «Последний адрес», увековечивающий имена репрессированных в Советском Союзе, глава СПЧ назвал «стоящим на стороне неправды» и заявил, что тот ему «не нравится».

«Есть мемориал на Сахарова, есть День памяти политических жертв, политических репрессий, есть соответствующие параграфы в учебнике истории, чтобы дети тоже об этом знали и помнили. А вот так навязчиво каждый день тыкать в физиономии, а вот вы тут убивали друг друга, вот эта страна не имеет будущего. Как это говорят, одни вертухаи, а другие сидельцы. Это неправда», — сказал Фадеев.

Джо Байден помиловал своего сына
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
Мир4 минуты чтения

Он также призвал демонтировать уже установленные таблички «Последнего адреса». По его мнению, в современной России и без того достаточно напоминаний о репрессиях советского периода. «Вы идете по городу мертвых, вы идете и везде мертвые, везде напоминания о том ужасе, который был в 1937 году… табличек много, в центре Москвы практически в каждом здании были репрессированные. Вот вы идете по этому прекрасному городу, и на каждом здании таблички. Тут репрессированы одни, тут другие репрессированы», — посетовал Фадеев. 

Вместо табличек с именами невинно осужденных он предложил вешать на домах знаки «что тут жила учительница, которую любил весь микрорайон, а вот тут жил токарь седьмого разряда».

Таблички «Последнего адреса», посвященные жертвам Большого террора, в начале лета 2023 года стали исчезать с фасадов домов в Москве. Так, знаки пропали с домов на Большой Полянке, Новокузнецкой улице, в Лаврушинском переулке, а также с нескольких зданий в окрестностях Тверской улицы.

Осенью прошлого года в Петербурге пропали сразу 34 таблички с именами репрессированных. Тогда же стало известно о пропаже знака с фасада дома в Перми. Представители «Последнего адреса» тогда говорили, что речь может идти о сотнях уничтоженных памятных знаков. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я опустилась на самое дно
Общество
Я опустилась на самое дно
Меня избивали в семье, я еле окончила школу, сделала аборт и рано родила. Мой муж умер от передоза, а я попала в тюрьму за героин, но смогла выбраться
21 минута чтения
Джо Байден помиловал своего сына
Мир
Джо Байден помиловал своего сына
Ему грозило до 25 лет лишения свободы и два уголовных дела. Президент понадеялся, что американцы поймут его решение
4 минуты чтения
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Общество
Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США
Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России
8 минут чтения
Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.