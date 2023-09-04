В Перми сняли табличку «Последнего адреса». С начала лета они массово пропадают в разных городах страны 

В Перми с дома по адресу Советская улица, 65 неизвестные сняли табличку проекта «Последний адрес». Об этом сообщает телеграм-канал «Пермь 36,6»

Табличка была установлена в память о Сергее Мальцеве. 4 ноября 1936 года его арестовали сотрудники НКВД и обвинили в том, что он якобы занимался контрреволюционной пропагандой и планировал диверсию на железной дороге. Через год Мальцева приговорили к шести годам лагерей. 19 августа 1937 года, когда Мальцев уже отбывал срок, его повторно осудили и приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение 28 августа того же года.

О гибели Мальцева его семья узнала только в 1991 году. Его младший сын Герман инициировал установку памятной таблички.

Накануне один из руководителей проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко рассказал «Холоду», что борьба с табличками — это «не государственное решение». «Это часть общей ситуации, общей моральной катастрофы в российском обществе. И, когда мне пишут жильцы еще одного дома, что у них со стены исчезли памятные знаки, и спрашивают, что теперь делать, я отвечаю им: “Вы не смогли ваш дом защитить от вандалов”», — сказал Пархоменко.

В выходные в центре Москвы с дома по адресу Покровский бульвар, 14/5 сняли пять табличек проекта «Последний адрес» с именами репрессированных. А в Санкт-Петербурге пропали сразу 34 таблички.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.