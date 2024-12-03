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Общество

Россиян массово не пускают в Мексику

13:14 03.12.2024

Причиной многочисленных отказов россиянам во въезде в Мексику стало ухудшение отношений властей Мексики с США на фоне миграционного кризиса. Об этом РБК сообщил заведующий консульским отделом российского посольства в Мексике Яков Федоров.

«Партнеры заверяют нас в том, что их подход к недопуску иностранных туристов не носит селективный характер и доля российских граждан в общем числе отказов колеблется в районе 5%», — добавил он.

В то же время Федоров отметил, что «признаков улучшения миграционной ситуации на границе Мексики и США в обозримой перспективе не проглядывается».

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Накануне российские туроператоры направили обращение в связи с отказами россиянам во въезде в Мексику мексиканскому послу в России Эдуардо Вильегасу Мегиасу. Авторы письма подчеркнули, что власти Мексики отказали во въезде на территорию страны каждому десятому российскому туристу.

Ранее также сообщалось о многочисленных отказах россиянам в посадках на рейсы в Мексику турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Ее представители ссылались на требования мексиканских властей, а российский МИД потребовал в этой связи принять «исчерпывающие меры», чтобы исключить случаи необоснованных отказов во въезде российским гражданам.

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