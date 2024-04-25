Российский МИД назвал причину недопуска россиян на рейсы Turkish Airlines в Мексику

Россиян не допускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления США на мексиканские власти. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«Конкретно применительно к Мексике о причине, я думаю, легко догадаться. Она в том давлении, которое оказывается на власти этой страны из Вашингтона», — сказал он.

При этом, по словам Рябкова, трудности при перелетах в Мексику у россиян возникают не только на рейсах Turkish Airlines, направляющихся в Мексику. «С этой проблемой столкнулись и российские граждане, направляющиеся в некоторые другие латиноамериканские страны. Мы, разумеется, тему обсуждаем», — пояснил он.

Об очередном случае недопуска россиян на рейс Turkish Airlines из Стамбула в мексиканский Канкун стало известно 22 апреля. Об этом в своих соцсетях написал молодой человек по имени Глеб. Он рассказал, что летел из Петербурга в Мексику с пересадкой в Стамбуле на концерт Мадонны. Однако, по его словам, по прилете в Стамбул ему и еще нескольким российским гражданам отказали в посадке на рейс до Канкуна без объяснения причин и предложили за свой счет купить билеты обратно в Санкт-Петербург. Свои суммарные потери от действий Turkish Airlines Глеб оценил в 450 тысяч рублей.

Позже российское посольство в Турции сообщило, что представители турецкой стороны не дают никаких письменных объяснений по поводу причин происходящего. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines удастся решить благодаря дружественным отношениям между Москвой и Анкарой.

24 апреля Ассоциация туроператоров России со ссылкой на Turkish Airlines сообщила, что россиянам, купившим билеты на рейсы авиакомпании из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Мехико или Канкун с пересадкой в Стамбуле, предлагается сдать их обратно. В АТОР также заявили, что Turkish Airlines приостановили продажи билетов из России в Мексику до конца июля.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.