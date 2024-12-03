На Россию упадет астероид

Ученые из Национальной обсерватории Китт-Пик в Тусоне, штат Аризона, обнаружили астероид, который, согласно прогнозам, должен войти в воздушное пространство над Якутией около 19 часов 17 минут по московскому времени. Об этом сообщают Международная метеорная организация и Европейское космическое агентство.

В сообщении Европейского космического агентства сказано, что диаметр астероида составит около 70 сантиметров. «Столкновение будет безвредным и, скорее всего, вызовет красивый огненный шар в небе над северной Сибирью», — утверждают в агентстве.

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В Международной метеорной организации добавили, что это 11-й по счету астероид, который удалось обнаружить до того, как он вошел в атмосферу Земли. Там также заявили, что астероид не должен нанести вреда планете, и отметили, что вероятное место падения объекта находится в четырех часах от места падения Тунгусского метеорита.

В пресс-релизе организации также сказано, что это уже четвертый замеченный за год астероид, которому предсказали столкновение с Землей. Один из них столкнулся с планетой в сентябре этого года над южной частью Тихого океана, другой — пролетел над Берлином в январе, третий — сгорел над Тихим океаном в октябре этого года.

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В сентябре этого года агентство НАСА предупредило о приближении к Земле астероида размером с футбольный стадион. Тогда ученые заверили, что объект пролетит мимо Земли и не столкнется с планетой, однако исследователей беспокоила его скорость, которая оказалась выше скорости звука в 26 раз.

Летом этого года стало известно, что китайские ученые предложили использовать ядерное оружие для защиты от астероидов. Они заявили, что риск столкновения планеты с крупными объектами довольно высок, и в качестве примера назвали метеорит, упавший в Челябинской области недалеко от озера Чебакуль 15 февраля 2013 года.