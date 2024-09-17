НАСА предупредило о приближении к Земле астероида размером со стадион

К Земле приближается астероид размером с футбольный стадион. Скорость его движения беспокоит ученых. Об этом предупредило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Агентство назвало приближающийся к Земле астероид «2024 ON». По данным издания Live Science, астероид имеет диаметр от 220 до 480 метров. Ученые уверены, что астероид пролетит мимо Земли. Единственное, что вызывает беспокойство, — это скорость космического объекта. Он разгоняется почти до 32 тысяч километров в час, что примерно в 26 раз больше скорости звука.

Астероид «2024 ON» приблизится к Земле на расстоянии около одного миллиона километров. Это примерно в 2,6 раза больше среднего расстояния между Землей и Луной. Это достаточно далеко для жителей Земли, однако по космическим меркам такое расстояние считается совсем небольшим.

Издание Business Standard отметило, что астероид нанес бы колоссальный ущерб Земле, если бы врезался в нее. Его удар о поверхность планеты спровоцировал бы взрыв в атмосфере, оставив после себя мощную ударную волну.

Помимо астероида «2024 ON» в этот же день, 17 сентября, к Земле приблизятся еще два астероида. Оба они намного меньше «2024 ON» — их размер можно сравнить с небольшим частным домом. Астероиды не будут пролетать настолько близко к Земле. Первый, «2024 RY10», пролетит от Земли на расстоянии 1,7 миллиона километров, а второй, «2024 RR16», будет находиться на расстоянии 5,8 миллиона километров от планеты.

Ранее ученые из Пекинского института предложили создать систему защиты Земли от астероидов на основе ядерного оружия. Китайские ученые предупреждают: реальный риск столкновения крупных космических камней с Землей значительно выше, «чем оценка, основанная на данных об обнаруженных в настоящее время астероидах». По их расчетам для уничтожения астероида диаметром до 50 метров будет достаточно ядерной боеголовки мощностью в одну мегатонну.

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