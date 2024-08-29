В Китае предложили использовать ядерное оружие для защиты от астероидов

Ученые из Китая призвали разработать систему защиты Земли от астероидов на основе ядерного оружия. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Группа исследователей под руководством Чжан Хэ из Пекинского института проектирования космических аппаратов, который, в частности, занимался разработкой лунного зонда «Чанъэ-4», севшего на обратной стороне Луны в 2019 году, опубликовала работу, посвященную астероидной опасности. В ней ученые утверждают, что реальный риск столкновения Земли с крупным астероидом значительно выше, «чем оценка, основанная на данных об обнаруженных в настоящее время астероидах».

Одним из примеров такой угрозы китайские исследователи назвали падение челябинского метеорита в 2013 году, в результате которого пострадали более полутора тысяч человек и получили повреждения около пяти тысяч зданий. Авторы публикации подчеркивают, что этот метеорит не был обнаружен до своего входа в земную атмосферу.

По мнению китайских ученых, единственным средством защиты от астероидов сегодня является ядерное оружие. Они пояснили, для уничтожения астероида диаметром 50 метров, до столкновения с которым остается неделя, хватит ядерной боеголовки можность в одну мегатонну. Для более крупных космических тел понадобятся более мощные ядерные заряды. Самой мощной в истории человечества ядерной бомбой, стала советская «Царь-бомба» мощностью 50 мегатонн, подорванная в ходе испытаний в 1961 году. Тогда же Советский Союз заявлял, что располагает ее вдвое более мощным вариантом.

Для борьбы с астероидной угрозой, по словам китайских ученых, необходимо разработать систему защиты, способную обстрелять космическое тело в течение 7-30 дней после его обнаружения и имеющую высокую точность. Ракеты такой системы должны быть способны попасть в цель с отклонением не более чем на 100 метров. Как отмечают исследователи, для создания такой системы необходимо развернуть ядерное оружие на земной орбите. На данный момент сделать это запрещают действующие международные договоры, участником которых является в том числе Китай.

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