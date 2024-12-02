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Криминал

Причиной смерти четверых детей стала попытка их отца избавиться от мух

14:56 02.12.2024

Следственный комитет «даст правовую оценку» действиям отца четверых детей, погибших под Красноярском, после установления причины их смерти — отравление инсектицидом. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В сентябре стало известно, что в селе Красная Сопка в Красноярском крае за медицинской помощью обратилась семья из шести человек с симптомами отравления. Позднее стало известно, что медикам не удалось спасти жизни четверых детей — 13-летнего мальчика и девочек 6, 12 и 11 лет. 

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Как сообщалось, версию отравления инсектицидом следствие разрабатывало как основную. 2 декабря ее подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы.

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В СК отметили, что отец семейства на первом же допросе рассказал, что в день отравления обрабатывал дом, в котором жила его семья, дихлофосом, чтобы избавиться от мух. По его словам, семья находилась на улице в течение двух часов. В то же время он признался, что помещение не до конца проветрилось после обработки, потому что в квартире была открыта только форточка. 

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