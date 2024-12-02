Причиной смерти четверых детей стала попытка их отца избавиться от мух

Следственный комитет «даст правовую оценку» действиям отца четверых детей, погибших под Красноярском, после установления причины их смерти — отравление инсектицидом. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

В сентябре стало известно, что в селе Красная Сопка в Красноярском крае за медицинской помощью обратилась семья из шести человек с симптомами отравления. Позднее стало известно, что медикам не удалось спасти жизни четверых детей — 13-летнего мальчика и девочек 6, 12 и 11 лет.

Я потратила 3 миллиона рублей ради должности врача в США Я готовилась четыре года, мне приходилось спать на полу, но я все равно в восторге. Здесь к врачам относятся намного лучше, чем в России Общество 8 минут чтения

Следственный комитет возбудил уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК)

Как сообщалось, версию отравления инсектицидом следствие разрабатывало как основную. 2 декабря ее подтвердили результаты судебно-медицинской экспертизы.

Поджег и смотрел В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись Криминал 21 минута чтения

В СК отметили, что отец семейства на первом же допросе рассказал, что в день отравления обрабатывал дом, в котором жила его семья, дихлофосом, чтобы избавиться от мух. По его словам, семья находилась на улице в течение двух часов. В то же время он признался, что помещение не до конца проветрилось после обработки, потому что в квартире была открыта только форточка.