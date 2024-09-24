Четверо детей в Красноярском крае могли погибнуть из-за отравления дихлофосом 

Семья из села Красная Сопка, в которой погибли четверо детей, могла отравиться средством от насекомых. Прокуратура Красноярского края считает эту версию приоритетной.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — говорится в телеграм-канале региональных силовиков.

Там также отмечается, что для установления точной причины отравления привлечены эксперты из Москвы. В тоже время следователи продолжают рассматривать версию отравления продуктами питания, несмотря на следы дихлофоса «в пробах рвотных масс».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет писал, что в день трагедии отец детей Дмитрий разбрызгал в квартире баллончик дихлофоса, чтобы избавиться от мух. При этом жену и детей, как сообщается, он отправил на улицу, а затем ушел сам. Через два часа Дмитрий вернулся в квартиру.

«В жилище уже не пахло дихлофосом. Он открыл окно и завел родных», — рассказали силовики. При этом, по данным СК, в организме отца и одной из погибших девочек следов средства от насекомых не нашли.

Семья из шести человек обратилась за медицинской помощью 21 сентября. У всех, включая четверых детей, были признаки отравления. Позднее стало известно, что четверо детей — 13-летний мальчик и девочки 6, 12 и 11 лет, — скончались.

Когда родители пришли в сознание, их допросили. Мать погибших детей рассказала, что накануне трагедии они ели купленные в местном магазине пельмени, а взрослые — курицу. При этом она заявила, что не добавляла никакие вещества во время приготовления еды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК)

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