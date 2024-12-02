Кремль сформулировал «образ победы» в войне с Украиной

Администрация президента России озвучила «образ победы» в войне с Украиной, к которому должны готовить общество власти на местах. Инструкции были озвучены на семинаре для вице-губернаторов, прошедшем в подмосковном образовательном центре «Сенеж», сообщил «Коммерсантъ».

Результаты «специальной военной операции» должны расцениваться в обществе как победа, пересказал главный тезис источник газеты. По его словам, «АП исходит из того, что конец СВО будет и к нему надо быть готовым».

С точки зрения Кремля, региональным чиновникам следует ориентироваться на ожидания «спокойного большинства», а не на «рассерженных патриотов» или «либералов». Большинство будет довольно «достижением обозначенных президентом целей» и сохранением завоеванных территорий, объяснил источник. Под целями подразумеваются «денацификация и демилитаризация» Украины, уточнил собеседник журналистов.

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«Спокойное большинство» следует сохранять и расширять, формируя у него уважительное отношение к «героям СВО», говорилось на семинаре. В обществе нельзя допускать формирования негативного отношения к воевавшим в Украине. Также отмечается необходимость заниматься реабилитацией и трудоустройством самих демобилизованных, чтобы те «не примкнули к криминалу или к протестным движениям».

Вице-губернаторов призывали стремиться к сохранению в обществе «стабильности и устойчивого согласия», а также поставили задачи на избирательную кампанию в Госдуму 2026 года. Местным властям рекомендовали показать на выборах явку в 55% и результат «Единой России» не ниже 55% — это выше целевых показателей, которые АП задавала перед прошлыми думскими выборами, 45% на 45%, пишет «Коммерсантъ».

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«Образ победы», который Кремль рисует для общества, похож на вероятный план мирного урегулирования администрации избранного президента США Дональда Трампа, обратило внимание «Агентство». Предложения, ранее озвучиваемые участниками команды Трампа, подразумевали заморозку линии фронта и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО.

В ноябре стало известно, что Украина начала подстраивать собственный «план победы» под новую администрацию Трампа, который должен официально вступить в должность с января 2025 года. Киев хотел бы склонить избранного президента к продолжению военной и финансовой помощи, предлагая после окончания войны заменить часть американских войск в Европе украинскими военными и делиться частью природных ресурсов страны с западными партнерами.