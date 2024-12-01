EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Путин утвердил рекордные траты на военные нужды

15:05 01.12.2024

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующий год и плановом бюджете на 2026 и 2027 годы. Он опубликован на портале правовых актов.

В документе зафиксировано, что в 2025 году на «национальную оборону» и «национальную безопасность» Россия потратит рекордные суммы — на это пойдет 41% бюджета, 13,5 триллионов и 3,5 триллиона рублей соответственно. Это больше, чем совокупные траты на образование, здравоохранение, социальную политику и экономику.

Кроме того, «Новая газета Европа» обратила внимание, что траты на самого Путина к моменту утверждения бюджета выросли на 116 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом, эта статья расходов вырастет на 25,98%.

Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
Мир19 минут чтения

В то же время власти прогнозируют увеличение доходов бюджета на 4,2 триллиона рублей, в основном за счет налогов. В июле этого года Госдума одобрила закон о налоговой реформе, которая вводит прогрессивную шкалу налогообложения. По данным «Коммерсанта», реформа представляет собой первые системные изменения в налоговом законодательстве за последние 26 лет.

В свою очередь, экономист Bloomberg и бывший сотрудник Центробанка Алекс Исаков считает, что со следующего года России не удастся контролировать рост цен. По его словам, следующий год станет для России «годом потребительского сокращения»: власти не смогут поддерживать курс рубля и одновременно финансировать войну в Украине.

Верните мой фрустайл с кактусом
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
Интернет и мемы10 минут чтения

Ранее Bloomberg предсказал повышение ключевой ставки до 25%. «Центральный банк сталкивается с дилеммой: следует ли ему повышать процентные ставки еще больше, даже если это повышает риск рецессии, или просто принять более высокое инфляционное давление. Политики, вероятно, выберут первый вариант», — утверждает Исаков.

В октябре стало известно, что расходы госбюджета на этот год увеличили на полтора триллиона рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, это было необходимо для удовлетворения потребности Минобороны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Поджег и смотрел
Криминал
Поджег и смотрел
В Екатеринбурге мужчина похитил и пытал бывшую девушку, а потом повез ее на кладбище. Ей чудом удалось спастись
21 минута чтения
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Мир
Женщина из «черного списка Путина» стала главным дипломатом ЕС
Она выросла в СССР, знает русский язык и не любит Россию. Кто такая Кая Каллас и чего от нее ждать?
19 минут чтения
Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Общество
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
8 минут чтения
«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.