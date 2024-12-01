Путин утвердил рекордные траты на военные нужды

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующий год и плановом бюджете на 2026 и 2027 годы. Он опубликован на портале правовых актов.

В документе зафиксировано, что в 2025 году на «национальную оборону» и «национальную безопасность» Россия потратит рекордные суммы — на это пойдет 41% бюджета, 13,5 триллионов и 3,5 триллиона рублей соответственно. Это больше, чем совокупные траты на образование, здравоохранение, социальную политику и экономику.

Кроме того, «Новая газета Европа» обратила внимание, что траты на самого Путина к моменту утверждения бюджета выросли на 116 миллионов рублей. По сравнению с предыдущим годом, эта статья расходов вырастет на 25,98%.

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В то же время власти прогнозируют увеличение доходов бюджета на 4,2 триллиона рублей, в основном за счет налогов. В июле этого года Госдума одобрила закон о налоговой реформе, которая вводит прогрессивную шкалу налогообложения. По данным «Коммерсанта», реформа представляет собой первые системные изменения в налоговом законодательстве за последние 26 лет.

В свою очередь, экономист Bloomberg и бывший сотрудник Центробанка Алекс Исаков считает, что со следующего года России не удастся контролировать рост цен. По его словам, следующий год станет для России «годом потребительского сокращения»: власти не смогут поддерживать курс рубля и одновременно финансировать войну в Украине.

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Ранее Bloomberg предсказал повышение ключевой ставки до 25%. «Центральный банк сталкивается с дилеммой: следует ли ему повышать процентные ставки еще больше, даже если это повышает риск рецессии, или просто принять более высокое инфляционное давление. Политики, вероятно, выберут первый вариант», — утверждает Исаков.

В октябре стало известно, что расходы госбюджета на этот год увеличили на полтора триллиона рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, это было необходимо для удовлетворения потребности Минобороны.