Расходы госбюджета увеличатся ради трат на войну и ипотеку

Расходы государственного бюджета России увеличатся до конца года на полтора триллиона рублей ради финансирования потребностей Минобороны, силовых ведомств, обслуживания госдолга и льготной ипотеки. Об этом в интервью РБК рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет 2024 года в конце сентября. Поправки нужны для «обеспечения возможности выделения дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году на приоритетные цели», определенные президентом России, процитировало издание пояснительную записку законопроекта.

Минфин «вышел в парламент» с поправками, потому что «возникли в течение года незапланированные траты», сказал глава ведомства.

«Самое главное», объяснил министр, это «задачи специальной военной операции». «Потребности Министерства обороны и силовых ведомств удовлетворяются в первоочередном порядке, любые потребности Минобороны для обеспечения успеха на фронте мы финансируем в первую очередь», — добавил Силуанов.

Я дезертировал из российской армии, чтобы не идти на войну Пришлось бежать из России. Теперь я начинаю новую жизнь в Европе Общество 8 минут чтения

Расходы на компенсацию банкам выплат по льготной ипотеке связаны с увеличением ключевой ставки Центробанка, рассказал министр финансов. «Более триллиона рублей из бюджета в этом году мы достанем и отдадим для того, чтобы у людей не менялась ипотечная ставка», — заявил Силуанов. Госбюджет возмещает банкам разницу между процентами по льготным (6%) и семейным (8%) жилищным кредитам, объяснил глава финансового ведомства.

Обслуживание госдолга потребовало больше денег «из-за процентных ставок в экономике», сообщил Силуанов.

К 2100 году в России будет меньше 100 миллионов человек Борьба с ЛГБТ, чайлдфри и абортами только усугубляет ситуацию. Вот как можно было бы замедлить сокращение населения Общество 10 минут чтения

В будущем году российские власти собрались потратить на нужды Минобороны и силовых ведомств почти половину госбюджета. Военные расходы должны будут вырасти с 10,4 триллионов рублей в 2024-м до 13,2 триллионов рублей в 2025 году. Секретные статьи расходов, содержание которых в законе о федеральном бюджете не раскрывается, увеличатся с запланированных на этот год 11,1 триллионов рублей до 12,9 триллионов в 2025-м, сообщало издание Bloomberg. Это около 30% всех государственных расходов, подсчитали журналисты.