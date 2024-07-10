Госдума одобрила повышение налогов

Госдума в окончательном третьем чтении приняла законопроект о налоговой реформе. Он вводит прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также повышает налог на доход организаций. Как отмечает газета «Коммерсантъ», это первые системные изменения в налоговом законодательстве за 26 лет.

Согласно принятому законопроекту, с 1 января 2025 года в России начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Так, граждане с доходом менее 2,2 миллиона рублей в год продолжат платить НДФЛ в размере 13%, как это было и раньше. Россияне, которые зарабатывают от 2,4 миллиона до пяти миллионов в год, должны будут отдать государству 15%. Для лиц с годовым доходом от пяти до 20 миллионов рублей ставка НДФЛ составит 18%, от 20 до 50 миллионов — 20%, а россияне с доходом более 50 миллионов рублей в год будут платить 22%.

Налог по повышенной ставке будет взиматься не со всей суммы дохода, а только с той ее части, которая превышает пороговые значения. При этом изменения в налогообложении не будут распространяться на выплаты участникам войны в Украине. Как отмечает «Коммерсантъ», исключение также могут сделать для мобилизованных, служащих Росгвардии, сотрудников полиции, ФСБ, противопожарной службы, ФСИН, СКР и прокуроров, если их дополнительные доходы связаны с выполнением задач в зоне боевых действий.

Кроме того, в принятом законопроекте прописано повышение налога на доходы организаций с 20 до 25%.

О необходимости внесения изменений в налоговое законодательство страны в феврале 2024 года заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Проект налоговой реформы был представлен Минфином уже 28 мая, а 3 июня поправки внесли на рассмотрение в Госдуму.

18 июня Владимир Путин объяснил, почему порогом для повышенной ставки НДФЛ был выбран годовой доход в 2,4 миллиона рублей. По его мнению, основная часть россиян зарабатывает 200 тысяч рублей в месяц.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.