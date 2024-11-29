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Мир

На границе с Северной Кореей открылся Starbucks

14:28 29.11.2024

В южнокорейской пограничной обсерватории экопарка мира Эгибон открылась кофейня Starbucks с видом на северо-корейскую деревню. Для того чтобы туда попасть, посетителям придется пройти через военный контрольно-пропускной пункт. Об этом пишет Associated Press.

Открытие Starbucks состоялось 29 ноября. Туда пришли около 40 человек. Сама кофейня расположена в обсерватории, которая находится всего в 1,4 километра от границы с Северной Кореей. С этого места ее посетителям открывается вид на северокорейскую гору Сонгаксан и деревню в уезде Кэпхун.

Власти южнокорейского города Кимпхо заявили, что открытие Starbucks является частью усилий по развитию приграничных объектов в качестве туристического направления. По их словам, кофейня символизирует «надежную безопасность на Корейском полуострове благодаря присутствию этого культового капиталистического бренда».

На сайте экопарка сообщается, что Эгибон находится в так называемой «свободной зоне» между Северной и Южной Кореей, и символизирует мир и согласие. 

По данным Associated Press, парк Эгибон построен на холме, который был местом ожесточенных боев во время Корейской войны 1950–1953 годов. В парке кроме обсерватории, которая является его ключевым объектом, есть сады, выставочные и конференц-залы, а также военный мемориал, посвященный погибшим морским пехотинцам.

Агентство отмечает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пытается усилить давление на Южную Корею и угрожает в случае провокации напасть на нее с ядерным оружием. По его данным, Северная Корея также ведет психологическую и электронную войну против Южной Кореи, отправляя туда воздушные шары с бумажными отходами и другим мусором.

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