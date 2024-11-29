Мошенник обманул десятки отелей с помощью презервативов и мертвых тараканов

Мужчина почти год бесплатно жил в китайских отелях: он подбрасывал в номера мертвых тараканов и использованные презервативы, а потом требовал вернуть ему деньги за проживание. Об этом сообщает газета из Гонконга South China Morning Post (SCMP).

21-летний мужчина по фамилии Цзян в сентябре прошлого года отправился путешествовать по Китаю на деньги, которые были накоплены на обучение, сообщает SCMP. С ноября 2023 года он решил обманывать сотрудников отелей, чтобы останавливаться в них бесплатно.

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По данным полиции Китая, за десять месяцев Цзян остановился в более чем 380 отелях, и во многих случаях стоимость бронирования возвращалась на его банковский счет. Порой мужчина останавливался в трех-четырех отелях в течение дня.

Цзян подбрасывал в номера использованные презервативы, волосы, мертвых тараканов и цикад, угрожал сотрудникам, что напишет жалобу или опубликует негативный отзыв, и требовал компенсировать его проживание. Иногда ему удавалось убедить персонал заселить его бесплатно, указывая на незначительные недостатки в работе гостиницы, рассказал источник в полиции.

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Мошенничество Цзяна было раскрыто в августе этого года, когда менеджер одного из отелей сообщил в полицию, что постоялец пытался вымогать 55 долларов, жалуясь на проблемы с гигиеной. При обыске у Цзяна нашли 23 пакета с насекомыми и использованными презервативами, которые он подкладывал в номера.

Цзян признался полиции, что обманул 63 отеля в пяти китайских провинциях на 5 200 долларов. Его дело уже передано в прокуратуру.