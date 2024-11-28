Тренера по хоккею обвинили в домогательствах к подростку

Одного из тренеров команды Молодежной хоккейной лиги «Сибирские снайперы» отстранили от работы и подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к двум хоккеистам команды, сообщила «Вечерняя Казань». Речь идет о 37-летнем тренере по общей физической подготовке Вадиме Берестове, уточнила газета.

Телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги сообщил, что на тренера было подано заявление в правоохранительные органы. Утверждается, Берестов приглашал к себе в гостиничный номер несовершеннолетнего хоккеиста, а также отправлял ему интимные фотографии, рассказала «Вечерняя Казань».

Первым о «секс-скандале в одном из клубов МХЛ» сообщил телеграм-канал спортивного журналиста, спецкорреспондента газеты «Спорт-экспресс» Алексея Шевченко. «Тренер по ОФП приставал к игрокам, приглашал к себе в номер, делился фотками. И все всплыло, его прямо сейчас срочно увезли от команды. Будет ад», — написал Шевченко утром 28 ноября. Он не указал название клуба и имя тренера.

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Сообщение журналиста перепостил близкий играющим в МХЛ хоккеистам телеграм-канал Hockeymans, предложив вознаграждение за рассказ о подробностях инцидента.

Через некоторое время Hockeymans опубликовал пост, где утверждалось, что Берестов приглашал к себе в гостиничный номер игрока команды, 17-летнего Всеволода Цевелева.

«Берестов попросил игрока подключить к этому всему» еще одного молодого хоккеиста, но второй хоккеист «не успел или еще что, но так и не попал в эту тему», — написал Hockeymans. По словам авторов телеграм-канала, в команде «99% игроков вообще не знали» о домогательствах.

Родственники Цевелева связались с Hockeymans и рассказали, что «тренер написывал» юноше и «присылал свои интимки», сообщил телеграм-канал.

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«Знаю, как массажисты частенько во время массажа массажируют не совсем то, что нужно. Или разного рода менеджеры и тренера, помощники за некие “моментики” решают — брать игрока или нет, решают вопрос игрового времени. В женском хоккее там вообще треш на эту тему», — написал Hockeymans.

Берестов заявил газете «Спорт-экспресс», что не будет подробно комментировать свое отстранение, поскольку «у всего есть две стороны». «Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — добавил тренер.

В момент отстранения от работы Берестов находился вместе с командой в Екатеринбурге и затем улетел в Новосибирск, уточнил «Спорт-экспресс».

Команда «Сибирские снайперы» — это молодежный состав клуба «Сибирь» из Новосибирска. Команда играет в Восточной конференции Золотого дивизиона МХЛ, где сейчас занимает последнее место турнирной таблицы. 29 ноября «Сибирские снайперы» должны провести второй выездной матч с екатеринбургской командой «Авто». Первый матч команда провела 27 ноября.