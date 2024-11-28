В городе Индепенденс штата Миссури полицейские застрелили женщину с двухмесячным ребенком, которая замахнулась на них ножом. Видео инцидента, снятое нагрудной камерой одного из стрелявших, опубликовал в фейсбуке городской департамент полиции.

34-летняя Мария Пайк и ее дочь Дестиния погибли 7 ноября в своей квартире в жилом комплексе Oval Spring.

Опубликованное полицией видео показывает, как два офицера приезжают по вызову и их на парковке встречают немолодые мужчина и женщина. Женщина объясняет, что приехала к сыну домой проведать внучку.

Офицеры входят в трехэтажное здание, затем в квартиру. В квартире, в гардеробной, рядом со спальней стоит женщина с младенцем на руках. Женщина отказывается выйти из гардеробной, отвечая на вопросы одного из офицеров молча, кивками и покачиванием головы.

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Департамент полиции уточнил, что Пайк 11 минут не поддавалась на уговоры и отказывалась отпустить свою дочь.

Женщина на видео через какое-то время выходит из гардеробной и садится на кровать, держа младенца на руках. Затем перехватывает девочку левой рукой, прижимая к себе, а правой хватает с прикроватного столика большой кухонный нож. Кто-то из полицейских успевает крикнуть «Нет!» Женщина заносит руку с ножом и движется в сторону полицейского, чья камера записывает видео. На этом запись обрывается.

«Она достала спрятанный нож и бросилась на полицейских, продолжая держать ребенка на руках. В результате один офицер выстрелил в женщину — и она, и младенец получили смертельные ранения», — говорится в сообщении полицейского департамента.

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На видео заметно, что на кровати во время инцидента сидел полуголый мужчина. Это отец ребенка, сообщил телеканал FOX4.

Тележурналисты рассказали, что полицию вызвала бабушка Делисии Талиса Кумбс. Она поссорилась с Пайк и дело дошло до рукоприкладства, уточнил FOX4.

На опубликованном департаментом полиции видео не видно, сколько раз выстрелил офицер, отметили журналисты. Расследование еще не закончилось, его ведет группа, состоящая из сотрудников полицейских управлений трех городов штата, Блю-Спрингс, Грандвью и Лис-Саммит. На время расследования оба причастных к стрельбе офицера отстранены от службы, сообщил FOX4.