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Мир

Автопроизводитель Nissan может прекратить свое существование

13:37 28.11.2024

Японский автопроизводитель Nissan ищет нового инвестора после того, как французский автоконцерн Renault объявил о намерении продать свою долю акций компании, оказавшейся в глубоком кризисе. Об этом пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что от успеха этих поисков зависит, выживет ли японская компания или прекратит свое существование в течение года.

«У нас осталось 12 или 14 месяцев, чтобы выжить», — сказал FT один из близких к Nissan источников. По его словам, компания допускает возможность продажи части своих акций одному из своих конкурентов — японской компании Honda. При этом он отметил, что Nissan рассматривает «все варианты» и планирует ряд мер по реструктуризации на фоне снижения продаж своих автомобилей в Китае и США. 

В свою очередь, источники издания, близкие к Renault, сообщили, что французская компания допускает продажу Honda своего пакета акций Nissan. Один из них отметил, что в Renault «позитивно» оценивают установление более прочных отношений между Nissan и Honda.

Ранее сообщалось, что японские Nissan и Honda начали переговоры о сотрудничестве в области разработки электромобилей и программного обеспечения из-за усиливающегося давления со стороны конкурентов в лице китайских автопроизводителей, а также наметившейся неопределенности на американском рынке, причиной которой стало переизбрание Дональда Трампа на пост президента США.

Несмотря на объявленное партнерство представители Nissan и Honda продолжают называть вариант с объединением капиталов компаний маловероятным. Один из источников FT заявил, что такой шаг остается «крайним средством». 

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